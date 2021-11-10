快訊

整理包／藝FUN券今天開始使用 數位、紙本22項QA一次查

聽新聞
test
0:00 / 0:00

鐵道自行車年底將突破130萬人次 獲中央補助進行優化

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
舊山線鐵道自行車是全國首創的遊憩類型，苗栗縣政府表示今年底應可突破130萬人次的搭乘紀錄。記者胡蓬生／攝影
舊山線鐵道自行車是全國首創的遊憩類型，苗栗縣政府表示今年底應可突破130萬人次的搭乘紀錄。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣三義鄉舊山線鐵道自行車是全國首創的遊憩類型活動，營運後吸引各地遊客來觀光，預計今年底可突破130萬人次，提昇當地經濟效益，苗栗縣政府近年來推動舊山線觀光區，特別向交通部觀光局爭取經費，最近並獲前瞻計畫核定「魅力旅遊據點營造」計畫經費3200萬，縣府將在年底前發包辦理舊山線觀光服務設施優化工程，將鐵道自行車硬體優化，進一步提升觀光設施。

苗栗縣文化觀光局指出，這項經費中央補助款達3204萬元、地方自籌款896萬元，完工後鐵道公共服務設施優化可望再升級，工程計畫內容主要聚焦將舊山線鐵道的重要據點進行環境改善與設施優化，主要項目包括舊山線1號隧道口新增休憩廣場及公共廁所、改善月台人行步道鋼板、3號官舍枕木步道動線調整、2號隧道、6號隧道加強照明設備及3D立體投影主題營造，增加鐵道自行車旅遊可看性。

文觀局長林彥甫表示，鐵道自行車周邊的硬體設施是交通部觀光局2016至2018年補助的跨域亮點計畫，鐵道自行車自2019年試營運以來，期間雖受新冠肺炎影響，但到今年底應可突破130萬人次搭乘，之前所設置的硬體設備也發揮應有水準，營運期間縣府也回收不少遊客的反映意見，就之前補助內容未及、未完全的地方，縣府提報計畫再向交通部觀光局爭取，提案內容獲肯定；優化案預計12月底前完成工程發包，希望透過公共服務設施再優化，讓改善後的勝興車站設施更親近使用者需求，提供更友善使用環境。

苗栗縣政府獲中央經費補助，年底前將發包辦理舊山線觀光服務設施優化工程，圖為隊道主題營造示意圖。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府獲中央經費補助，年底前將發包辦理舊山線觀光服務設施優化工程，圖為隊道主題營造示意圖。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府獲中央經費補助，年底前將發包辦理舊山線觀光服務設施優化工程。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府獲中央經費補助，年底前將發包辦理舊山線觀光服務設施優化工程。圖／苗栗縣政府提供

鐵道 自行車 觀光局

延伸閱讀

舒緩內湖塞車！交通部試驗企業共乘機制 七成有意願

航港局官員與業者偽造施工日誌 進度落後仍填100%遭訴

消費滿500就可抽百萬休旅車 苗栗旅遊節登場迎客

被迫上班時段請假打疫苗 竹市議員：應啟動教師專案

相關新聞

鐵道自行車年底將突破130萬人次 獲中央補助進行優化

苗栗縣三義鄉舊山線鐵道自行車是全國首創的遊憩類型活動，營運後吸引各地遊客來觀光，預計今年底可突破130萬人次，提昇當地經...

頭份市中央路再添指標 縣府公告共同管道禁挖5年

苗栗縣政府加強地下管線管理，公告全縣第一個共同管道禁挖路段，頭份市中央路從永貞路到自強路口，有線電視及電信等弱電纜線禁止...

打AZ、BNT免上平台 竹市這20處醫療院所可自行預約

新冠肺炎疫苗到貨充足，中央也開放縣市政府可指定醫療院所直接讓民眾預約施打，新竹市衛生局代理局長楊清媚今天在議會單位業務質...

西濱台61線公路竹南、後龍路段 明後天分別施工封閉

公路總局苗栗工務段辦理台61線西濱快速公路路面改善工程，竹南至後龍長8公里路段的主線車道明、後天（11、12日）將分別封...

獅潭仙草花劫 遭亂入踩爛

苗栗縣獅潭鄉第一屆仙草花節種植3分多田地的仙草花，成功吸睛，但鄉公所最近發現，部分民眾無視告示直接闖入，不少仙草花被踩爛...

長照一床難求 竹縣：後年增4家

新竹縣長照一床難求的情況越來越多，人口稠密地區已很難就近入住，議員吳菊花昨要求加速改善，鼓勵長照機構業者進駐，補充長照能...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。