鐵道自行車年底將突破130萬人次 獲中央補助進行優化

苗栗縣三義鄉舊山線鐵道自行車是全國首創的遊憩類型活動，營運後吸引各地遊客來觀光，預計今年底可突破130萬人次，提昇當地經濟效益，苗栗縣政府近年來推動舊山線觀光區，特別向交通部觀光局爭取經費，最近並獲前瞻計畫核定「魅力旅遊據點營造」計畫經費3200萬，縣府將在年底前發包辦理舊山線觀光服務設施優化工程，將鐵道自行車硬體優化，進一步提升觀光設施。

苗栗縣文化觀光局指出，這項經費中央補助款達3204萬元、地方自籌款896萬元，完工後鐵道公共服務設施優化可望再升級，工程計畫內容主要聚焦將舊山線鐵道的重要據點進行環境改善與設施優化，主要項目包括舊山線1號隧道口新增休憩廣場及公共廁所、改善月台人行步道鋼板、3號官舍枕木步道動線調整、2號隧道、6號隧道加強照明設備及3D立體投影主題營造，增加鐵道自行車旅遊可看性。