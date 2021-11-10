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頭份市中央路再添指標 縣府公告共同管道禁挖5年
苗栗縣政府加強地下管線管理，公告全縣第一個共同管道禁挖路段，頭份市中央路從永貞路到自強路口，有線電視及電信等弱電纜線禁止挖掘5年，另加強查核雨水下水道設施附掛纜線，近期已要求業者移除2件。
頭份市中央路是苗北雙城頭份市、竹南鎮交通要巷道，50公尺寬全縣最寬，總經費3.4億元「漫步苗北雙城─頭份竹南城市慢行綠網建置計畫」工程，今年3月間完工，涵蓋營建署提升道路品質9大指標，包括Z字型兩段式行穿線等設計，獲得很大好評，再成為全縣第一個共同管道禁挖路段。
縣府公告中央路從永貞路到自強路口，即日到2026年12月31日禁止挖掘，附近工作的廖姓上班族大表歡迎，他說，馬路挖挖補補早為民眾垢病，威脅交通安全，也破壞景觀，中央路花大錢改造煥然一新，設共同管道禁挖早就應該做，且要應推廣到其他道路。
縣府工務處指出，全縣規畫29個路段共同管道系統，將逐期建置，中央路是全縣第一個公告路段，道路兩旁共同管道系統，提供有線電視及電信等弱電纜線使用，若擅自挖掘，得依共同管道法規定處30萬元到150萬元罰鍰。
此外，縣府水利處也宣示會同鄉鎮市公所，加強查核雨水下水道及公共道路側邊溝暫掛纜線，避免影響水流，查核要求側溝與雨水下水道的連接管處，僅允許3條纜線穿過，布設必須在出水高度以上，縱向應貼壁或沿蓋頂整齊釘掛，橫向穿越應緊貼蓋版底，均不得下垂等原則，近期發現2件不符規定，已要求業者移除。
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