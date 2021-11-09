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財政部北區國稅局長親至桃園頒獎 表揚績優營業人

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導
財政部北區國稅局長王綉忠今至桃園中壢區績優營業人山葉機車工業公司親送獎牌及致贈紀念品。圖／北區國稅局提供
財政部北區國稅局長王綉忠今至桃園中壢區績優營業人山葉機車工業公司親送獎牌及致贈紀念品。圖／北區國稅局提供

獎勵營業人誠實開立統一發票及積極配合政策使用電子發票財政部北區國稅局長王綉忠今至桃園中壢區績優營業人山葉機車工業股份有限公司親送獎牌及致贈紀念品；王綉忠指出，設籍中壢稽徵所轄區110年度獲獎績優營業人共8家，獲獎率為萬分之1.9，能夠脫穎而出獲獎，相當不易。

北區國稅局表示，設籍中壢稽徵所轄區（含中壢區、平鎮區、觀音區）營業人有41744家，110年度獲獎績優營業人共8家，有台灣山葉機車工業股份有限公司、葡眾企業股份有限公司、南桃園有線電視股份有限公司、大桃葉股份有限公司、昕鑫物流有限公司、紘裕車業股份有限公司、大樹醫藥股份有限公司及源友企業股份有限公司。

北區國稅局進一步表示，得獎績優營業人3年內將享有專櫃受理營業稅申報、專人協助解決或指導有關稅務法令及實務問題、由稽徵機關主動提供新頒賦稅釋令、法規修正及各項稅務訊息、如期辦理營利事業所得稅結算申報並繳清稅款者予以書面審核，及免列入營利事業所得稅及營業稅選案查核對象等多項獎勵措施。

北區國稅局說，財政部近年來為達成「提升政府理財效能支應政府施政需求」的使命，以簡政便民施政原則，持續進行各項業務興革，以達健全財政、優化賦稅環境及維護租稅公平等施政目標；此外，積極配合政府政策使用電子發票營業人，不僅提升企業效能及降低營運成本，更帶動我國經濟發展，並恪盡節能減碳愛地球責任，特予表揚以為模範。

北區國稅局表示，設籍中壢稽徵所轄區（含中壢區、平鎮區、觀音區）營業人有41744家，110年度獲獎績優營業人共8家。圖／北區國稅局提供
北區國稅局表示，設籍中壢稽徵所轄區（含中壢區、平鎮區、觀音區）營業人有41744家，110年度獲獎績優營業人共8家。圖／北區國稅局提供

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