桃園庇護商行開幕 鄭文燦促銷五倍券1千變1千5

桃園市八德杏揚愛心庇護商行暨瑞豐市民活動中心今天舉行開幕儀式，市長鄭文燦主持揭牌、表示，為解決八德區瑞豐里長期沒有活動中心，市府在八德2號社宅一樓設置市民活動中心，保留空間提供庇護工場團隊使用，晨揚公司成立杏揚愛心庇護商行，以實際行動支持愛心商店，希望市民多多支持。

鄭文燦表示，市府八德2號社宅解決瑞豐里沒有市民活動中心問題，未來鼓勵瑞豐里民在新的市民活動中心舉辦各項活動，杏揚愛心庇護商行為晨揚公司在桃園設置的第2家庇護工場，也是桃園第15家庇護工場，提供6位身障人士庇護性就業機會。