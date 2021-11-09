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桃園庇護商行開幕 鄭文燦促銷五倍券1千變1千5

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦（左三）主持八德杏揚愛心庇護商行暨瑞豐市民活動中心揭牌開幕。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦（左三）主持八德杏揚愛心庇護商行暨瑞豐市民活動中心揭牌開幕。記者曾增勳／攝影

桃園市八德杏揚愛心庇護商行暨瑞豐市民活動中心今天舉行開幕儀式，市長鄭文燦主持揭牌、表示，為解決八德區瑞豐里長期沒有活動中心，市府在八德2號社宅一樓設置市民活動中心，保留空間提供庇護工場團隊使用，晨揚公司成立杏揚愛心庇護商行，以實際行動支持愛心商店，希望市民多多支持。

鄭文燦表示，市府八德2號社宅解決瑞豐里沒有市民活動中心問題，未來鼓勵瑞豐里民在新的市民活動中心舉辦各項活動，杏揚愛心庇護商行為晨揚公司在桃園設置的第2家庇護工場，也是桃園第15家庇護工場，提供6位身障人士庇護性就業機會。

他表示，愛心庇護商行提供身障朋友就業機會，身障人士更專注用心，服務做得更好，杏揚愛心庇護商行慶祝開幕，推出優惠活動，自即日起至本月30日止，民眾消費五倍券1000元，可享有消費1500元金額優惠，歡迎市民前往消費。

桃園市長鄭文燦（左三）主持八德杏揚愛心庇護商行暨瑞豐市民活動中心開幕。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦（左三）主持八德杏揚愛心庇護商行暨瑞豐市民活動中心開幕。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦（左三）主持八德杏揚愛心庇護商行開幕及促銷，鼓勵民眾多消費。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦（左三）主持八德杏揚愛心庇護商行開幕及促銷，鼓勵民眾多消費。記者曾增勳／攝影

愛心 桃園 鄭文燦

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