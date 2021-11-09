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桃園草漯重畫區完工 水之丘公園亮點溜滑梯驚險

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市觀音區草漯第1、3、6區市地重畫工程完工、水之丘主題公園桶狀溜滑梯太陡、太滑「驚險」。記者曾增勳／攝影
桃園市觀音區草漯第1、3、6區市地重畫工程完工、水之丘主題公園桶狀溜滑梯太陡、太滑「驚險」。記者曾增勳／攝影

「觀音草漯完全不一樣了。」桃園市觀音區草漯第1、3、6區市地重畫整體開發工程完工典禮今舉行，市長鄭文燦宣布，總開發面積147公頃工程完工、水之丘主題公園啟用，草漯重畫區仿日本里山宣言「田園城市、智慧綠洲」設計，保留草漯原有生態、文化特色，適合觀音、大潭工業區、桃科及未來航空城上班族移居，發展無限。

觀音區草漯市地重劃區位於大園、觀音、桃科到大潭工業區廊帶，30多年前公告實施推動至今，險被收回農地使用，鄭文燦說，他上任第一天，被告知「草漯再不重畫，將恢復為農地」，讓他壓力很大，當時草漯第2區公辦沒做很好，但為融合第2區，決定第1、3 、6區仍採公辦，第4、5區採自辦，他要求工程要做得比自辦好。

市政府規畫草漯市地重畫區第1、3、6區開發工程，總面積約147公頃，提供建築用地83.2公頃、公共設施空間64.8公頃，總經費39億元，整體工程完成，水之丘、風之谷2處主題公園也完工啟用，水之丘主題公園以埤塘特有飼料桶狀設計結合溜滑梯，其中中高年級以上的溜滑梯「驚險」，試過民眾覺得坡度陡、又滑，較危險，市府工務局長賴宇亭獲悉決定改善。

鄭文燦表示，草漯重畫區公辦工程以「田園城市、智慧綠洲」為藍圖，以綠色、韌性、循環、智慧原則規畫，採共同管溝、LED智慧路燈、防災設計，結合埤塘、河川生態調整氣候、兼具滯洪、防災的草漯新市鎮，邁入新里程碑，水之丘主題公園以桶狀造型結合溜滑梯、風之谷主題公園設置水砌石平台及生態景觀池，串聯無障礙步道系統，將成為水岸遊憩亮點。

桃園市長鄭文燦（右四）宣布觀音區草漯第1、3、6區市地重畫完工、2主題公園啟用。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦（右四）宣布觀音區草漯第1、3、6區市地重畫完工、2主題公園啟用。記者曾增勳／攝影
桃園市觀音區草漯第1、3、6區市地重畫完工、水之丘主題公園桶狀溜滑梯、生態景觀成亮點。記者曾增勳／攝影
桃園市觀音區草漯第1、3、6區市地重畫完工、水之丘主題公園桶狀溜滑梯、生態景觀成亮點。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦（右四）宣布觀音區草漯第1、3、6區市地重畫完工、2主題公園啟用。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦（右四）宣布觀音區草漯第1、3、6區市地重畫完工、2主題公園啟用。記者曾增勳／攝影

鄭文燦 溜滑梯 桃園

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