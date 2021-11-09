影／桃園青創團隊發展電商平台 棒壘球防護緊身衣將問世

桃園在青創團隊輔導深耕多年，為在桃市府青年事務局3樓的青創指揮部自105年啟用，目前有22個團隊進駐，以物聯網及電子商務為發展主題，桃園市長鄭文燦今前往視察給予團隊鼓勵並現場運用3D列印技術製作的錄音機，錄製鼓勵的話送給青創團隊。

許多業者隨著疫情發展電子商務，而青創基地則有進駐團隊在電子商務的產業鏈中擔任服務方案供應商，像有氧生活家股份有限公司掌握線上電商平台及200個門市據點，可以協助各個品牌的業者透過虛擬平台及實體通路2種管道銷售產品，跟台灣在地的小農獲業者合作推銷商品，疫情期間業務逆勢成長25%，希望將台灣的商品賣向全世界。

身為球齡20年的棒球選手宏彥體育有限公司執行長吳宏哲表示，因棒球傳統的身體護具，只要被觸身球打到就會裂掉，因此去年11月構想利用高密度泡棉壓縮至衣服上，就可只穿一件衣服達到防護效果，今年10月中第1批產品產出，捐贈給桃園台電、味全龍等團隊使用，目前持續募資中，預計明年3月這款棒壘球專用防護緊身衣將問世，不只可造福棒壘球選手，像有衝擊力的運動跑酷、柔道等也都能使用。

桃園的青創指揮部、安東青創基地及新明青創基地目前進駐團隊共有68個，安東基地於106年11月開幕以發展AR、VR、MR暨數位內容產業為主，而新明青創基地以推動人工智慧及機器人產業為主，3個基地5年成功的案例共有18個團隊。

鄭文燦指出，桃園的青創基地在疫情期間也有持續在運作，每次來都會看到各個團隊有新成果並經過市場測試再修正，這是1個很棒的育成基地。