影／桃園青創團隊發展電商平台 棒壘球防護緊身衣將問世
桃園在青創團隊輔導深耕多年，為在桃市府青年事務局3樓的青創指揮部自105年啟用，目前有22個團隊進駐，以物聯網及電子商務為發展主題，桃園市長鄭文燦今前往視察給予團隊鼓勵並現場運用3D列印技術製作的錄音機，錄製鼓勵的話送給青創團隊。
許多業者隨著疫情發展電子商務，而青創基地則有進駐團隊在電子商務的產業鏈中擔任服務方案供應商，像有氧生活家股份有限公司掌握線上電商平台及200個門市據點，可以協助各個品牌的業者透過虛擬平台及實體通路2種管道銷售產品，跟台灣在地的小農獲業者合作推銷商品，疫情期間業務逆勢成長25%，希望將台灣的商品賣向全世界。
身為球齡20年的棒球選手宏彥體育有限公司執行長吳宏哲表示，因棒球傳統的身體護具，只要被觸身球打到就會裂掉，因此去年11月構想利用高密度泡棉壓縮至衣服上，就可只穿一件衣服達到防護效果，今年10月中第1批產品產出，捐贈給桃園台電、味全龍等團隊使用，目前持續募資中，預計明年3月這款棒壘球專用防護緊身衣將問世，不只可造福棒壘球選手，像有衝擊力的運動跑酷、柔道等也都能使用。
桃園的青創指揮部、安東青創基地及新明青創基地目前進駐團隊共有68個，安東基地於106年11月開幕以發展AR、VR、MR暨數位內容產業為主，而新明青創基地以推動人工智慧及機器人產業為主，3個基地5年成功的案例共有18個團隊。
鄭文燦指出，桃園的青創基地在疫情期間也有持續在運作，每次來都會看到各個團隊有新成果並經過市場測試再修正，這是1個很棒的育成基地。
青年局代理局長涂淳惠表示，明天將辦理電商平台全攻略計畫說明會，透過培訓課程、專線諮詢及輔導服務協助業者拓展電商通路，以多元管道協助業者度過疫情難關。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言