新竹縣長照一床難求 楊文科：鼓勵現有機構增加床數

疫情影響看護移工來台、人力吃緊，新竹縣的長照量能遭質疑不足，還出現一床難求的情況越來越盛，民代要求縣府應有因應作為，並反映湖口鄉7萬多人口竟無一家長照機構可收容長者，導致當地居民有長照需求必須遠到其他鄉鎮，呼籲縣府應訂獎勵辦法，鼓勵長照機構業者進駐。

新竹縣住宿型長照機構，包含身心障礙機構、精神護理之家，合計共有42家，其中老人福利機構有1077床，一般護理之家更有1770床，總計開放近3千床，但卻因入住率已高達8成以上，使得不少民眾想就近入住都沒辦法。

縣議員吳菊花就指出，長照是社會未來的趨勢及走向，縣府必須拿出因應作為，她還指出湖口鄉沒有任何住宿型長照機構可收容民眾，當地民眾有需求都要遠到其他鄉鎮，希望縣府協助爭取、鼓勵業者進駐。

對此，縣府社會處表示，湖口並非沒有長照機構，但床位相對少，才會出現一床難求的情況，雖然目前還沒有其他業者有進駐湖口的計畫，但縣內目前有4家住宿式老人福利機構正在申請核准設立，分別是鄰近湖口的新豐鄉，以及新埔鎮、芎林鄉及寶山鄉等地，預計後年會陸續啟用，屆時可增加近500個床位。

縣長楊文科也表示，新竹縣住宿型長照機構總核定床數應為3264床，目前僅開放2千8百多床，因此縣府也鼓勵現有機構再開放床數，同時全面協助有意願的民間單位設立長照機構；他提到，除了短期鼓勵增床，位於竹北的中醫大新竹附醫也正在規畫設立護理之家，縣府會持續優先給予協助。

不過吳菊花說，新竹縣面臨的不僅是床位不夠的問題，還有疫情下整體大環境看護移工缺工的衝擊，不少長者只能先由子女留在家中照顧，但這些年輕人等不到外籍看護工接手，長期照顧行動不便的長者又同時要養家餬口，紛紛向民代尋求幫助，已經凸顯新竹縣長照量能不足的問題。

社會處長李國祿就表示，因疫情使得外籍看護工無法來台，但其實本國籍的照服員人數仍在穩定增加，也持續進行訓練課程發予證照，可是考量雇用成本的巨大差距，大多數民眾仍希望外籍看護工能盡快開放。

不過他也指出，新竹縣為了減輕失能弱勢長者家庭負擔，社會處也與轄內住宿式老福機構及9家護理之家簽約，補助安置費用，今年還會與新設立的4家護理之家，簽訂經濟弱勢失能老人接受長期照顧機構式補助契約，以提供弱勢長者更多選擇與幫助。