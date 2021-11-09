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桃市青年局設社企中心 議員質疑疊床架屋刪光預算

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市青年局成立各縣市第一個社企中心作為專責輔導單位，議員牛煦庭質疑，既然成立社會企業也是創業，桃園已經有許多青創基地，本來就可以在青創基地辦公，不應該每年還要另外編列預算給社會企業中心。記者朱冠諭／翻攝
桃園市青年局成立各縣市第一個社企中心作為專責輔導單位，議員牛煦庭質疑，既然成立社會企業也是創業，桃園已經有許多青創基地，本來就可以在青創基地辦公，不應該每年還要另外編列預算給社會企業中心。記者朱冠諭／翻攝

桃園青年局成立各縣市第一個社企中心作為專責輔導單位，但遭質疑社企事務應由經發局處理，議員們也不滿燒錢「孵化選舉人才」，今一讀刪除670萬經費。青年局表示，依市府分工原則，創新事業部分由青年局負責，社企比青創更弱勢，也多由年輕人主導，盼能協助營運和補助，將爭取二讀恢復。

議員舒翠玲表示，社會企業這件事不是只有青年局在做，應該要由整個市府來做，由都發局或社會局成立社會企業中心還比較名正言順，現在青年局編列預算經營社會企業中心，結果只給青年朋友，沒有真正發揮效益。她也批評青年局這幾年最大的功勞「就是不斷燒錢」，先花錢蓋閒置的場館，再花錢整修，並委外設計經營，「設計、執行、管理都委外，要青年局這些員工幹嘛呢？」

議員牛煦庭、黃婉如表示，既然成立社會企業也是創業，桃園已經有許多青創基地，本來就可以在青創基地辦公，不應該每年還要另外編列預算給社會企業中心；且社會企業申請公司行號登記時，也要向經發局申請，由經發局協助社會企業「事情才會順」。後續表決，包括430萬社企中心營運經費和240萬補助社會企業的經費都被刪除。

青年局代理局長涂淳惠解釋，社會企業跟一般青年創業的主題跟培訓方式不同。副市長李憲明說，社會企業是新概念，和主打年輕人的青年局，兩者不會相抵觸，各有分工。

青年局公共參與科長拉娃布興表示，社會企業2017年9月成立至今，已輔導125組社會企業團隊，其中17組團隊經輔導後，在桃園市成立社會企業公司，此外社企中心也辦理54場社會企業工作坊，共有2234人參與，協助民眾提升社會企業認知，並幫助創業者建立商業模式。

拉娃布興指出，社會企業中心設立之初，其他縣市並沒有設置青年事務局，她也強調，社會企業只是創業的其中一個選項，目的是要用創新商業模式解決社會問題，因此只要組織有意願轉型或成立為社會企業公司，都在青年局輔導培育的範疇內，接下來將全力和議員釋疑，力拚恢復。

桃園市青年局成立各縣市第一個社企中心作為專責輔導單位，但遭質疑社企事務應由經發局處理，議員們也不滿燒錢「孵化選舉人才」，今一讀刪除670萬經費。圖／青年局提供
桃園市青年局成立各縣市第一個社企中心作為專責輔導單位，但遭質疑社企事務應由經發局處理，議員們也不滿燒錢「孵化選舉人才」，今一讀刪除670萬經費。圖／青年局提供

社會企業 青年 桃園

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