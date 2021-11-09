桃園就業中心喬遷揭牌 新設銀髮延就院助中高齡再就業

桃園市政府桃園就業中心今天舉辦喬遷開幕儀式，桃園市長鄭文燦、勞動部長許銘春共同主持揭牌，為配合中高齡者及高齡者就業促進法上路，新增設「銀髮延就院」櫃台，提供中高齡者就業專區服務，鄭文燦表示，桃園每年平均求才13萬人、求職者8萬人，市府媒合6萬多人找到適當工作，就業投保薪資今年達到3萬1000元，7年來成長15% ，克服青年所得停滯問題。

桃園市政府分別在南、北桃園成立中壢、桃園就業中心及成立就業職訓服務處，原位於桃園區南華街的桃園就業中心，因為建築老舊，市府遷回市府行政園區內，設置求職服務專區之外，特別新增設銀髮延就院，針對中高齡求職者打造專屬就業求職專區，結合職業訓練、技能檢定，方便民眾就業洽詢。

許銘春表示，桃園就業中心原址辦公廳舍老舊、服務不合適，喬遷至市府園區，由勞動部出資裝修經費、市府提供場地，雙方合作喬遷完成，尤其新的中心特別針對中高齡者設立專區，提供中高齡及許多民眾更好的就業協助和優質服務。

鄭文燦表示，桃園每年求才者多於求職者，透過市府媒合後6萬多人找到適當工作，媒合率8成6，青年求職者每年2萬2000多人順利踏入職場，媒合率近9成，且桃園升格後，首度就業投保薪資從2.7萬元，至今達到3.1萬元，成長率15%，解決許多年輕人求職問題。