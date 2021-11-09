專書出版揭新竹經驗 林智堅將辦簽書會分享市政大小事

新竹市政府與市長林智堅推出首部市政專書《新竹市跳級生》已在各大書店上架，共11章節濃縮竹市從末段班到成為「最有競爭力城市」的「新竹經驗」。書中林智堅難得揭露以龜毛個性建立的「市政SOP」，小至麥克風傳遞，大至公共工程，不放過任何細節；他也透露，副總統賴清德與行政院長蘇貞昌，七年前為甫上任的他上一堂「施政實戰課」，從植栽、路平等小處著眼，而造就城市翻轉基礎。

《新竹市跳級生》分為11章節，講述市政團隊形成與克服困難的點滴，林智堅分享，從完全不被看好、卻在一百天內翻盤選上市長開始，他就拋出「我想當個好市長，你能不能給我建議？」問題，赴各縣市拜訪、找出市政痛點，還由時任台南市長賴清德、曾任台北縣與屏東縣長蘇貞昌親自面授實戰經驗，更三顧茅廬求才，感動年輕團隊、全台頂尖的建築師群加入市府。

林智堅特別談及，他剛上任時，《遠見雜誌》縣市長評比竹市得到全台最後一名，時任台南市長的賴清德的一通電話，特別鼓勵了他，林智堅也率領市府團隊到台南市府取經，「對於當時缺乏實戰經驗的新竹市團隊來說，彌足珍貴。」

行政院長蘇貞昌更是重要的實戰導師，競選期間兩人到新竹漁港合拍宣傳影片，蘇貞昌一到現場就直指「樹種選錯」，讓他印象極深刻，決心研讀行道樹、景觀樹種的分類與特性，也成未來打造新竹漁港、新竹市立動物園、新竹公園、東大路改造等城市景觀的重要基石。

在「危機」一章中，他首度親談2020新竹國際風箏節女孩捲上天事件，第一時間他做出重要三決策，照顧孩子傷勢、停止活動、對外發言說明，短時間冷靜判斷、團隊合作，後續大幅檢討活動規劃，也讓該事件平安落幕。

還有幕僚第一時間都反對的「步行城市」，在他的堅持下，即便面臨重重困難阻礙，透過騎樓順平、拓寬道路、通學步道計畫等，讓過去寸步難行的城市，終於出現以人為本的步行環境。

市府表示，正規畫大新竹地區十場以上的簽書會，由林智堅親自出席並短講，向民眾親自揭密市政經驗，有如小型「市政說明會」。

除了專書宣傳，也將同步在實踐大學大直校區策展「城市建設成果展」，由前市政顧問、實踐大學建築設計系客座教授林盛豐擔綱策展人，將專書內的建設具象化，透過攝影集、建築模型呈現，展覽期間11月6日至11月14日，以步行城市、水岸、新校園、古蹟重生、創意展覽等為主題，讓「新竹經驗」進駐台北，看見竹市的創新與活力。

另外，14日將舉辦「2021新竹市都市環境景觀發展論壇」，林智堅將與台灣建築師群齊聚一堂，包含國家藝文獎得主黃聲遠、曾任竹市府與宜蘭縣政府顧問林盛豐、實踐大學建築設計學系王俊雄、建築師邱文傑等，共談新竹經驗的建構歷程。