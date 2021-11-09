阿土伯贈桃園12輛消防救災車 盼鄭文燦更上層樓

股市名人阿土伯今天捐贈桃園市消防救災車12輛，他除了以行動力挺消防弟兄，也希望桃園市長鄭文燦可以更上層樓。

股市名人阿土伯與桃園市政府消防局上午在消防局訓練中心暨防災教育館舉行捐贈儀式，阿土伯秉持熱心公益與回饋社會的精神，捐贈桃園市、基隆市、新竹市、雲林縣及花蓮縣5縣市消防救災車共22輛，其中12輛捐給桃園市政府。

鄭文燦出席捐贈儀式後接受媒體聯訪表示，大家認識的是股市阿土伯，李金土先生，代表股民發聲，公司做得好按讚，公司做不好會糾正，但另外一面是挺警消愛台灣的阿土伯，每年都默默捐贈很多消防車輛。

鄭文燦說，阿土伯今年特別捐贈消防救災車22輛給5縣市，總價值近新台幣1億元，是台灣消防史上個人捐贈最大的一筆，阿土伯仁心善舉讓打火弟兄非常感謝，其中很多車輛對桃園市老舊社區及工業防災都很有幫助。

阿土伯受訪表示，會選擇捐贈儀式在桃園市舉行，主要是因為桃園市有很多親戚，不但自己的太太是桃園人，一名女婿及3名媳婦也都是桃園人，常聽他們說鄭文燦很認真，讓百姓覺得很感動也很感心，也希望鄭文燦可以更上層樓。

對於記者詢問，股市在年底是否可能上看2萬點，阿土伯指出，股票要投資才會賺錢，如果只是想要投機一定會賠錢，年底股票是否可能上看2萬點很難說，如果投資不要投機保證可以賺錢，還風趣說，「如果投資不賺錢，可以來找我」。

桃園市政府消防局表示，阿土伯去年就曾捐贈桃園市救護車1輛，今年再捐贈桃園市各式消防救災車12輛，包含小型水箱消防車5輛、指揮幕僚車1輛、小型化災處理車2輛及幫浦消防車4輛，捐贈車輛種類多元，完整提高桃園市救災所需能量。