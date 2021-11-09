苗栗9個農會農村社區小舖成立 地產地銷打出特色

賣場、超市林立，苗栗縣9個農會利用空間轉型，設立農村社區小舖，打出「地產地銷」特色區隔市場，縣府今天上午辦理聯合行銷宣傳，也要搶五倍券、農遊券及客庄券的商機，帶動農業發展。

9個農村社區小舖分別在苗栗縣農會、苗栗市、頭份市、竹南鎮、銅鑼鄉、獅潭鄉、南庄鄉、造橋鄉、公館鄉農會，值得一提是公館鄉農會新近在門市，串連各地農會，除了自己農會農產加工品的特色，還有澎湖的海產、苗栗縣通霄鎮黑山羊肉等，獲得熱烈回響。

今天聯合行銷宣傳在縣府大廳登場，縣長徐耀昌、縣議會議長鍾東錦、農糧署北區分署長王安石等人到場，縣府農業處長李乙廷說，縣府近幾年來結合農糧署農村再生基金，輔導農會轉型經營農村社區小舖，地產地銷開拓小農行銷管道，減少中間流通成本，特色也與坊間的賣場、超市區隔。