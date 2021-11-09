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氣溫驟降有感 苗栗泰安溫泉區迎遊客

中央社 / 苗栗縣9日電

受鋒面通過及東北季風增強影響，全台降溫有感，連帶泡湯民眾開始回籠，苗栗縣泰安鄉溫泉區業者今天指出，這2天預約泡溫泉的遊客成長近5成。

苗栗縣泰安鄉溫泉業者徐萬澤接受媒體聯訪表示，這2天溫度驟降，讓人「冷的有感」，許多喜歡泡湯的民眾回籠，光是單日預約泡湯的遊客，就成長4至5成。

來自台中的遊客指出，因為天氣冷，專程從台中開車到苗栗，大約1個小時車程，享用美食後，稍做休息再泡湯，「吃的舒服、泡的暖了，就可以回家安心睡覺」。

中華民國溫泉觀光協會榮譽理事長徐享鑫表示，泰安溫泉泉質為碳酸氫鈉泉，不但無色、無味，泡過後皮膚會呈滑嫩觸感，因此又被稱為「美人湯」。泡湯方式，建議可以從足浴、半身浴和全身浴，依序浸泡，熱水池溫度大約40度，再藉由冷、熱溫泉交替，熱池泡10分鐘、冷池泡1分鐘，再到烤箱10分鐘，如此2至3次循環，就能明顯感到全身舒暢。

即將進入泡溫泉旺季，大千綜合醫院急診室醫師李萬洲徐享鑫接受中央社記者電訪提醒，年紀較大的長輩、有心血管疾病、糖尿病患者以及孕婦，都不適合泡湯，如果真的要泡，應避免浸泡太久，以確保安全。

溫泉 苗栗縣 患者

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