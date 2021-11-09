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馬偕兒醫完工會更打結 竹市議員要求改善清大夜市交通

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市清大夜市附近住宅商家林立，其中建功路、建功一路口人潮多、車流量大，又沒有任何交通、導引號誌，導致人車爭道，汽機車逆向比比皆是。圖／鄭美娟提供
新竹市清大夜市附近住宅商家林立，其中建功路、建功一路口人潮多、車流量大，又沒有任何交通、導引號誌，導致人車爭道，汽機車逆向比比皆是。圖／鄭美娟提供

新竹清大夜市附近住宅商家林立，其中建功路、建功一路口人潮多、車流量大，又沒有任何交通、導引號誌，導致人車爭道，汽機車逆向比比皆是，民進黨竹市議員鄭美娟今在議會質詢指出，她去現場勘查還一度瞧見大學生尖叫過馬路，加上新竹馬偕兒童醫院明年將完工，屆時交通會更加打結，希望相關單位能重視，積極改善交通。

市府交通處指出，建功路、建功一路口距離市區重要道路光復路僅50公尺，若在該路口採號誌分流，容易造成回堵，進而影響光復路車流。針對該路口將參考北大路、民生路口有效作法，採行實體阻隔（回復桿）及標線導引，讓車流動線明確分流，避免違規行為進而影響行人安全。

交通處也說，目前正進行光復路綠門戶計畫，也會將建功路與光復路口納入規畫範圍，除拆除光復路人行天橋，也會在光復路設置庇護島及路口行人庇護道，讓行人有足夠空間等候穿越路口。清大夜市周遭步行空間、停車需求及裝卸貨停車格位必須整體考量，將與地方充分溝通，取得共識後推動。

鄭美娟說，位在建功路、建功一路的清大夜市路口交通狀況長期都很混亂，她先前接獲民眾反映，就立刻趕至現場勘查，現場行人動線凌亂，一旁還有臨停車輛與下貨貨車，容易影響行駛車輛視線，使其靜止只能停在斑馬線上。

該路口不僅鄰近光復路，週邊更聚集住宅區，還有清大與建功高中，未來還有完工啟用的新竹馬偕兒童醫院，之後來覓食、消費、看醫生的人只會越來越多，希望市府能優化行人安全、完善交通設置、規畫卸貨專用停車格，因為改善該處交通，提升民眾用路安全是刻不容緩的。

清大 新竹 夜市

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