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請高抬貴腳 獅潭仙草花被民眾闖入花田踩爛
苗栗縣獅潭鄉第一屆仙草花節種植的3分多的仙草花，花田成功吸睛，但鄉公所發現，部分民眾無視告示，直入花田把仙草花踩爛、踩壞，公所人員及旅遊攝影師都痛心，感嘆台灣人素質，呼籲高抬貴腳！
許多遊客到獅潭鄉吃仙草，卻沒有看過仙草，鄉公所11月6日辦理第一屆獅潭仙草花節，當天湧入遊客，也打出仙草花節，活動雖已結束，仙草花期可以持續到11月下旬，現場裝置特色作品展至11月14日，一些遊客缺乏公德心，尤其是裝置作品附近的仙草花，遭到踩爛、踩壞枯萎，大殺風景。
獅潭鄉公所農業課長李淑敏說，公所員工為了打造仙草節亮點，租地3分自己動手種仙草，8個月細心照顧，仙草花蔚為景觀，花田並規畫動線及拍照區，但有些遊客為了更接近裝置作品或仙草田，不顧告示直入踩踏，現場人員制止也不聽，公所眼見心血被毀，都相當心疼與心痛。
仙草花節仙草部分被踩壞，引起地方熱議，鄭姓旅遊攝影師等人心痛，感嘆一些遊客的素質，缺乏公德心還是大有人在，李淑敏籲請遊客高抬貴腳，尊重自己提高素養，後面的人也能觀賞到仙草花，持續到花季結束，至於明年仙草花節，公所還是會續辦，也會檢討動線及拍照區，更能符合遊客需求。
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