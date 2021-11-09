快訊

大二生進手術室縫合惹議 成大醫證實：技術受認可、依法進行

評／潛艦撞出海面 曝美軍在西太平洋的水下布局

楊梅棒壘球場旁綠地爆占用 住戶喊冤美意遭誤會

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導
鄭太太表示，草地是學生們用練習的場域，卻被當成停車場，難道就不會破壞到學生們練習的場域。記者翁唯真／攝影
鄭太太表示，草地是學生們用練習的場域，卻被當成停車場，難道就不會破壞到學生們練習的場域。記者翁唯真／攝影

有網友在臉書社團我是楊梅人發文表示，楊梅棒壘球場、籃球場旁公園綠地遭住戶長期占用當作自己家後花園，種菜、種樹、養狗，樹立圍籬，剝奪了鄉親們的運動空間；住戶喊冤表示，那一排種植的樹木是政府規劃的，因不忍樹木生長不佳才會和附近鄰居一起整理，想不到美意會引來誤會。

被網友PO上網的住戶鄭先生受訪指出，楊梅棒壘球場原先為國小預定地，但因為校地有斷層才改為棒壘球場，他們20多年前搬來時，此地都是雜草一片，當初就先種了一排樹木，後來規劃為棒壘球場後，政府又依L型方式種植了一排樹木，但因不忍樹木生長不良，才熱心幫忙種植。

鄭太太也表示，當天的情形是旁邊的草地都遭車輛停滿，網友才會氣憤認為他們占用公家空間，她說，草地是學生們用練習的場域，卻被當成停車場，難道就不會破壞到學生們練習的場域。

鄭太太進一步說，他們雖然擺了盆栽器具，好像是製造出一圈圍籬，但卻是按造政府當初規劃種植的位置，並沒有想要占用公家空間，加上樹枝掉落阻礙到人行道或有人遺留垃圾在草地上，也都是他們和附近住戶一同來維護環境。

桃市府楊梅區公所民政課長林沛源指出，已有派員去現場了解狀況，若住戶只是單純的想協助美化，相當歡迎，但若網友所言屬實，將會對住戶們勸導不要占用公家場地；後續的處理方式會等全盤了解後再來決定。

鄭太太說，他們雖然擺了盆栽器具，好像是製造出一圈圍籬，但卻是按造政府當初規劃種植的位置，並沒有想要占用公家空間。記者翁唯真／攝影
鄭太太說，他們雖然擺了盆栽器具，好像是製造出一圈圍籬，但卻是按造政府當初規劃種植的位置，並沒有想要占用公家空間。記者翁唯真／攝影
住戶鄭先生喊冤，那一排種植的樹木是政府規劃的，因不忍樹木生長不佳才會和附近鄰居一起整理，想不到美意會引來誤會。記者翁唯真／攝影
住戶鄭先生喊冤，那一排種植的樹木是政府規劃的，因不忍樹木生長不佳才會和附近鄰居一起整理，想不到美意會引來誤會。記者翁唯真／攝影

人行道 盆栽

延伸閱讀

欣興 10月營收衝破百億

桃市府農委會簽MOU蓋社宅 青埔80社宅5年半後入住

2021桃園仙草花節來了！「台版普羅旺斯」最新展區造景搶先看，5公頃紫色仙境大升級

國中生邀同學玩竟成組織犯罪？楊梅社區住戶不堪其擾

相關新聞

桃園VIP接種站2成接種冷清 鄭文燦：每年齡都打得到

桃園市各接種站今天上午進行第13期BNT疫苗施打，接種站預估BNT疫苗接種約2、3成，打氣仍弱，市長鄭文燦一早前往桃園巨...

楊梅棒壘球場旁綠地爆占用 住戶喊冤美意遭誤會

有網友在臉書社團我是楊梅人發文表示，楊梅棒壘球場、籃球場旁公園綠地遭住戶長期占用當作自己家後花園，種菜、種樹、養狗，樹立...

老國宅失修 桃議員籲市府修繕

桃園市由眷村改建的國宅社區林立，部分房屋年久失修，公設也多處毀損，最近許多議員要求市府協助修繕，呼籲勿讓國宅陷入老人住老...

青埔80戶社宅 2026年入住

桃園市政府與農委會共同興辦社會住宅，昨由市長鄭文燦和主委陳吉仲簽署合作意向書（MOU），由農田水利署釋出中壢青埔高鐵特區...

竹市汙水道接管率低 市府加強協調

新竹市汙水下水道推展進度低落，只有18%，昨遭議員要求加速改善，不應因拆違建、維持路平而卡關，施工寬度也應放寬，讓有意願...

湖口生命園區 最快後年動工

新竹縣政府推動在湖口鄉設生命園區，雖已進入興辦事業計畫階段，卻因重新規畫火葬場設施，連帶導致環評時程延宕，園區動工遙遙無...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。