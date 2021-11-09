楊梅棒壘球場旁綠地爆占用 住戶喊冤美意遭誤會

有網友在臉書社團我是楊梅人發文表示，楊梅棒壘球場、籃球場旁公園綠地遭住戶長期占用當作自己家後花園，種菜、種樹、養狗，樹立圍籬，剝奪了鄉親們的運動空間；住戶喊冤表示，那一排種植的樹木是政府規劃的，因不忍樹木生長不佳才會和附近鄰居一起整理，想不到美意會引來誤會。

被網友PO上網的住戶鄭先生受訪指出，楊梅棒壘球場原先為國小預定地，但因為校地有斷層才改為棒壘球場，他們20多年前搬來時，此地都是雜草一片，當初就先種了一排樹木，後來規劃為棒壘球場後，政府又依L型方式種植了一排樹木，但因不忍樹木生長不良，才熱心幫忙種植。

鄭太太也表示，當天的情形是旁邊的草地都遭車輛停滿，網友才會氣憤認為他們占用公家空間，她說，草地是學生們用練習的場域，卻被當成停車場，難道就不會破壞到學生們練習的場域。

鄭太太進一步說，他們雖然擺了盆栽器具，好像是製造出一圈圍籬，但卻是按造政府當初規劃種植的位置，並沒有想要占用公家空間，加上樹枝掉落阻礙到人行道或有人遺留垃圾在草地上，也都是他們和附近住戶一同來維護環境。