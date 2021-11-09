桃園VIP接種站2成接種冷清 鄭文燦：每年齡都打得到

桃園市各接種站今天上午進行第13期BNT疫苗施打，接種站預估BNT疫苗接種約2、3成，打氣仍弱，市長鄭文燦一早前往桃園巨蛋體育館接種站視察，最大空間的巨蛋接種站，接種民眾約在四分之一角落接種和休息，場面顯得冷清，鄭文燦鼓勵民眾接種、表示，現在每種疫苗到位，每個年齡層第1、2劑都打得到，希望民眾多預約接種，他透露市府也私下研議鼓勵民眾接種方式，增加疫苗覆蓋率。

桃園巨蛋體育館接種站在今年6、7月疫情嚴重時開設，空間最寬廣，成為疫苗接種最多的接種站，被稱為桃園的「VIP疫苗接種站」，曾最高一輪接種高達2000多人次，如今平均接種1600多人，今天 BNT疫苗預約接種約2、300人，接近2成，許多外籍移工集體到場接種。

鄭文燦前往視察，與施打民眾話家常，他問民眾打了幾劑疫苗，身體狀況如何，民眾回答打第2劑， 身體狀況還好，覺得市長體貼，鄭文燦也以最近天氣稍冷，請大家注意保暖，在場民眾也問候「市長好」，他也特別感台北榮總桃園分院協助市府施打超過25萬劑疫苗。

市府服務人員說，巨蛋平均一輪可接種1600多人，這2天接種民眾並不踴躍。台北榮總桃園分院醫護人員說，巨蛋空間大，目前大概就維持在2、3成接種率。