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桃園VIP接種站2成接種冷清 鄭文燦：每年齡都打得到

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦（右）視察巨蛋體育館接種站，與民眾問候鼓勵施打增加保護力。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦（右）視察巨蛋體育館接種站，與民眾問候鼓勵施打增加保護力。記者曾增勳／攝影

桃園市各接種站今天上午進行第13期BNT疫苗施打，接種站預估BNT疫苗接種約2、3成，打氣仍弱，市長鄭文燦一早前往桃園巨蛋體育館接種站視察，最大空間的巨蛋接種站，接種民眾約在四分之一角落接種和休息，場面顯得冷清，鄭文燦鼓勵民眾接種、表示，現在每種疫苗到位，每個年齡層第1、2劑都打得到，希望民眾多預約接種，他透露市府也私下研議鼓勵民眾接種方式，增加疫苗覆蓋率。

桃園巨蛋體育館接種站在今年6、7月疫情嚴重時開設，空間最寬廣，成為疫苗接種最多的接種站，被稱為桃園的「VIP疫苗接種站」，曾最高一輪接種高達2000多人次，如今平均接種1600多人，今天 BNT疫苗預約接種約2、300人，接近2成，許多外籍移工集體到場接種。

鄭文燦前往視察，與施打民眾話家常，他問民眾打了幾劑疫苗，身體狀況如何，民眾回答打第2劑， 身體狀況還好，覺得市長體貼，鄭文燦也以最近天氣稍冷，請大家注意保暖，在場民眾也問候「市長好」，他也特別感台北榮總桃園分院協助市府施打超過25萬劑疫苗。

市府服務人員說，巨蛋平均一輪可接種1600多人，這2天接種民眾並不踴躍。台北榮總桃園分院醫護人員說，巨蛋空間大，目前大概就維持在2、3成接種率。

鄭文燦表示，疫苗高覆蓋率現在是重要階段，桃園第1劑覆蓋率超過78%、第2劑覆蓋率超過36%，現在每種疫苗到位，每個年齡層都打得到第1、第2劑疫苗，全市56個接種站、200多家醫療院所都可打，希望大家踴躍接種，提高保護力。

桃園市長鄭文燦（右）視察巨蛋體育館接種站，向北榮桃園分院醫護人員感謝和打氣。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦（右）視察巨蛋體育館接種站，向北榮桃園分院醫護人員感謝和打氣。記者曾增勳／攝影
桃園巨蛋體育館接種站空間大，今天預約接種2成打氣弱。記者曾增勳／攝影
桃園巨蛋體育館接種站空間大，今天預約接種2成打氣弱。記者曾增勳／攝影
桃園巨蛋體育館接種站今天預約接種2成打氣弱，北榮桃園分院醫護人員服務隨到隨打。記者曾增勳／攝影
桃園巨蛋體育館接種站今天預約接種2成打氣弱，北榮桃園分院醫護人員服務隨到隨打。記者曾增勳／攝影

疫苗 桃園 鄭文燦

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