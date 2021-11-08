聽新聞
test
0:00 / 0:00
科技公司鹽酸外洩釀溪水汙染 關西居民拉白布條抗議
新竹縣關西鎮居民今天下午在鎮長劉德樑、代表會主席詹玉珠等人率領下，前往位於大同里的利汎科技拉白布條抗議，起因上周該公司鹽酸外洩進一旁溪流，造成汙染、魚蝦大量暴斃，居民要求停工並遷廠，公司總經理則出面致歉，並承諾出錢復育溪流生態。
利汎科技總經理鄭龍坤下午面對居民包廠抗議時，他對於公司發生鹽酸外洩進水坑溪的事件感到非常抱歉，但也不斷解釋是因進行廢水回收系統施工不慎，才會導致鹽酸誤排進溪流當中，公司方面已經努力補救。
鄭龍坤還表示，廢水回收系統原意就是希望減少排放、降低汙染，預計排放量經由系統回收後，會僅剩原來排放量的2成，但沒想到還沒啟用減少汙染就先造成鹽酸外洩，他表示公司會深刻檢討反省，並且會負責復育溪流生態及地下水水質檢測。
鎮長劉德樑表示，今天會發起抗議的原因，是因為該公司不定期排放廢毒水，甚至經檢測強酸酸度達到PH值1.37，不僅造成大量魚蝦暴斃，也嚴重危害鎮民飲水安全，抗議訴求除了要求工廠停工，也要求遷廠。
原本抗議預計長期抗爭、埋鍋造飯，經雙方協調後暫時達成共識，利汎科技除了投入資金持續建置廢水回收系統，完工後也必須受鎮民監督，此外若再發生汙染事件就必須立即停工，利汎科技也承諾出資復育水坑溪環境生態。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言