外界震驚！關鍵一票保留客家局預算 徐玉樹辭國民黨團執行長

桃園市客家局編列300萬元預算，補助明年客家社團舉辦桐花祭相關活動，但遭市議員牛煦庭質疑「疊床架屋」主張刪除，結果表決贊成、反對各7票，最終由主席、國民黨團執行長徐玉樹投下關鍵性的反對票，該預算得以保留，沒想到徐玉樹會後聲明，因「未能站在黨團立場支持刪除動議」主動請辭執行長一職，令外界震驚。

牛煦庭表示，桃園市客家基金會已投入資源、預算補助學校、團體，客家局卻又編列350萬元補助基金會製作百工百業紀錄片及專書，還編列300萬元補助客家社團辦理桐花祭相關活動經費，因此動議將2筆預算刪除。

徐玉樹發起刪除表決，第一案獲國民黨議員支持，以11比7刪除通過，民進黨議員游吾和、楊家俍、郭麗華、郭蔡美英、林俐玲及無黨團結聯盟總召李家興保留發言權。

第二案贊成、反對刪除的票數各7票，台下議員要求徐玉樹投票決定。徐以該筆預算跟客家基金會沒什麼關聯，且過去桐花祭在地方舉辦成功為由，投下反對票，民進黨議員當場拍手叫好。未料會後徐玉樹發出聲明表示，因該案未能站在黨團立場，決定請辭黨團執行長一職。