桃園老宅內外失修 議員憂老舊社區陷「雙老」困境
桃園市中壢區的精忠、自立、陸光等三大國宅有不少長輩，但國宅內外年久失修，市議員呼籲相關單位重視環境安全，全面檢視國宅公共空間目前狀況，積極處理老屋修繕，改善長者居住環境。不要讓老舊社區陷入屋老、人老「雙老」困境。不過市府表示，國宅條例廢止後，國宅已交由各社區自行管理，後續會研議修法，優先針對老舊社區補助修繕。
市議員謝美英指出，日前她親自到三大國宅察看，發現精忠社區漏水嚴重，自立、陸光國宅外的人行道還出現樹穴龜裂、花台漂浮離地。
謝美英說，老人住老屋在台灣已是普遍現象，還面臨屋況老化、漏水、壁癌等問題叢生，當老邁身體無法應付爬樓梯的日常挑戰，缺乏無障礙設計、長年無力整修的環境，更讓住家遍地風險；而精忠社區目前有777戶，65歲以上長者就有650位，但莊敬里內卻沒有關懷據點，呼籲市府應該重視。
高雄城中城大火凸顯弱勢長者居住問題，但市議員黃婉如指出，「桃園市公寓大廈共用部分維護修繕補助辦法」補助金額逐年縮減，從106年度的7000萬降到今年度只剩4688萬，可能影響老舊社區成立管委會的意願。陳姓房仲業者也認為，在老宅更新或設置管委會過程，勢必會增加管理費和修繕等成本，住在裡面的長輩若還要支付額外費用，可能會面臨考驗。
建管處公寓大廈科長陳資閔表示，國宅條例廢止後，住戶只能透過「桃園市公寓大廈共用部分維護修繕補助辦法」申請修繕補助，但市府無法直接介入。
都發局長盧維屏說， 原則上國宅公設維護均已交由各社區自行管理，市府逐年調降一般修繕補助金額，目的是希望燈泡、水管等一般用品，回歸由社區居民自行修繕，並將補助重點轉向至公寓大廈消防及公共安全等必要設施。
市長鄭文燦表示，桃園全市逾6000社區大樓立案，市府為讓資源有效利用，以每2年申請補助1次為原則，如該辦法有不周延或待改進空間，會再進行研議，但補助辦法是獎勵性質，社區管委會不可將修繕責任轉嫁給政府。
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