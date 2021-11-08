星宇航萬能科大簽產學MOU 鄭文燦：機場經濟學添生力軍

星宇航空公司與萬能科技大學今天下午在桃園市政府舉行產學合作意向書（MOU）簽約儀式，市長鄭文燦出席見證並表示，星宇航空是重視飛航安全與優質服務的精品航空，航空業包括航空服務業、航空物流業、飛機維修業及餐飲、旅遊等航空產業，是很龐大的機場經濟學，萬能科大以航空城大學為定位，雙方強強加相，能為台灣航空業添加新的生力軍。

這項MOU簽約議式由星宇航空董事長張國煒、萬能科大校長莊暢代表簽署，未來雙方共同推展產學合作與實務訓練，星宇航空團隊派業師到萬能科大開課分享，提供學生的實務經驗和職場體驗，培訓更多航空產業專業人才。

張國煒表示，航空業牽涉技術層面廣、服務衍生性高，課本所教內容通常只有30%到40%，超過一半以上需要透過實作執行，首次產學合作非常有意義，透過產學合作，教導學生了解航空業是付出責任的行業，訓練責任感、遵守對客人承諾，航空安全不能妥協，沒有安全就沒有服務。

莊暢表示，萬能科大是桃園航空城內唯一的大學，附近有亞洲矽谷計畫及8大工業區，該校積極投入培育航空產業人才，建置航空科技中心、飛機修護棚廠、模擬機艙教室、地勤模擬教室等實習場域，發展航空複合材料等相關研究，與星宇航空產學合作，可提供學生更多實習、觀摩、業師指導及就業機會。