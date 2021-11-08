林智堅訪國際半導體產業協會 盼大新竹優化投資環境

新竹市長林智堅持續大新竹請益之旅，今天到新竹縣拜會國際半導體產業協會（SEMI）全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸。林智堅認為，若大新竹合併，不僅提高行政效率，更可打造更好的投資、生活環境，助竹科蓬勃發展，曹世綸對此樂見其成，也表示期待縣市合併後，新竹成為台灣矽谷，讓半導體等相關產業更有國際能見度。

國際半導體產業協會位於新竹縣台元科技園區，林智堅今天前往拜會協會全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸、資深總監蘇貞萍就台灣半導體發展、人才需求等議題交流。

林智堅說，依據目前的國際情勢，新竹已是全球戰略產業競爭必爭之地，大新竹應該合併升格，以「一個政府」拉高行政效率，協助企業排除投資障礙，同時協助爭取合理價格土地及公用事業等資源，目前竹市也在興建國際展演中心，目標讓國際商務客認識新竹產業，協助產業進入國際市場。

「拉高居住品質，吸引更多人才！」林智堅也認為，大新竹若升格直轄市，政府可有更多財源，包含便捷的通勤與交通、國際化的教育、休憩環境等，增進城市居住品質，讓科技人能安居樂業，也為企業吸引源源不絕的優質人才。

曹世綸也認為，台灣的新竹就像美國矽谷，有潛力成為台灣代表性的國際城市，若縣市合併之後有更多資源，也能讓台灣半導體在國際更有能見度。科技公司都有科技國際論壇、會議等需求，若新竹有國際會展中心，交通便利，大家參與意願也會提高。

曹世綸也提到，推動半導體產業也需要有相關軟體配套，包含協會、律師等，還有提升從業人員生活環境，期待政府能有相關配套措施，讓產業深根也讓從業人員能夠安居樂業，尤其半導體產業影響國內GDP成長、股市變化，其他國家多元協助半導體產業發展，樂見政治人物發聲，拉抬產業戰略產業高度，幫助產業與人才培育規畫。