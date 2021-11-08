林智堅訪國際半導體產業協會 盼大新竹優化投資環境
新竹市長林智堅持續大新竹請益之旅，今天到新竹縣拜會國際半導體產業協會（SEMI）全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸。林智堅認為，若大新竹合併，不僅提高行政效率，更可打造更好的投資、生活環境，助竹科蓬勃發展，曹世綸對此樂見其成，也表示期待縣市合併後，新竹成為台灣矽谷，讓半導體等相關產業更有國際能見度。
國際半導體產業協會位於新竹縣台元科技園區，林智堅今天前往拜會協會全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸、資深總監蘇貞萍就台灣半導體發展、人才需求等議題交流。
林智堅說，依據目前的國際情勢，新竹已是全球戰略產業競爭必爭之地，大新竹應該合併升格，以「一個政府」拉高行政效率，協助企業排除投資障礙，同時協助爭取合理價格土地及公用事業等資源，目前竹市也在興建國際展演中心，目標讓國際商務客認識新竹產業，協助產業進入國際市場。
「拉高居住品質，吸引更多人才！」林智堅也認為，大新竹若升格直轄市，政府可有更多財源，包含便捷的通勤與交通、國際化的教育、休憩環境等，增進城市居住品質，讓科技人能安居樂業，也為企業吸引源源不絕的優質人才。
曹世綸也認為，台灣的新竹就像美國矽谷，有潛力成為台灣代表性的國際城市，若縣市合併之後有更多資源，也能讓台灣半導體在國際更有能見度。科技公司都有科技國際論壇、會議等需求，若新竹有國際會展中心，交通便利，大家參與意願也會提高。
曹世綸也提到，推動半導體產業也需要有相關軟體配套，包含協會、律師等，還有提升從業人員生活環境，期待政府能有相關配套措施，讓產業深根也讓從業人員能夠安居樂業，尤其半導體產業影響國內GDP成長、股市變化，其他國家多元協助半導體產業發展，樂見政治人物發聲，拉抬產業戰略產業高度，幫助產業與人才培育規畫。
新竹市政府指出，SEMI為全球最重要的高科技產業協會之一，長期致力於促進半導體、微機電與感測器、光電及化合物半導體、綠色能源等產業發展，1970年成立至今，連結超過2200家全球會員公司及超過130萬名專業人士，透過此次交流，不僅增加市府與產業交流，也邀請SEMI協助竹科X邀請科技大廠進駐。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言