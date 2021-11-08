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新竹縣公有納骨塔位面臨不足 生命園區動工仍遙遙無期

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導

新竹縣為了滿足民眾對於公有納骨塔位的需求，推動在湖口鄉設生命園區，建3座納骨塔，雖然已進入興辦事業計畫階段，不過因重新規畫火葬場設施，連帶導致環評時程延宕，園區動工仍遙遙無期，甚至評估最快後年才能動土，民政處表示已盡量爭取明年8月開工，但仍須視環評是否順利通過。

民政處長賴江海表示，目前生命園區建設計畫面臨的困難點在於環境評估，因為園區規畫分為2期興建，其中火葬場原本是第2期計畫，他說「民眾對於火葬設施有迫切需要」，因此火葬場計畫被迫提前到第1期，可是火葬設施在環評上較嚴格，必須重新調整且時程相對拉長。

賴江海表示，目前必須待地目變更及環評後，才會再做水保計畫，不過民政處仍希望在明年8月能夠開工，針對園區內的道路、排水設施及綠化、整地等先動工。

據了解，新竹縣公有納骨塔因收費相對低廉，視納骨塔所處鄉鎮、樓層、風水等因素，收費僅約在1萬到4萬元不等，比私人納骨塔動輒10萬、20萬元更讓一般民眾負擔得起，因此需求持續熱絡。

不過縣內現有各公有納骨塔已逐漸放滿，加上縣內有129處公墓未來幾年都將面臨遷葬，雖然生命園區規畫可容納18萬罐骨灰罈，但原本竹北市公所也要興建可容納10萬罐骨灰罈的公有納骨塔，卻被居民反對導致計畫流產，使得生命園區恐怕建成後也將面臨塔位不足的問題，民眾要想身後有安身之處，只能被迫選擇昂貴的私人納骨塔。

賴江海表示，竹北市公所的納骨塔工程計畫已被台北高等行政法院判敗訴，是否後續還要進行，需要市公所再與居民說明溝通及協調。

此外，也有議員建議將動物殯葬服務納入生命園區規畫，賴江海則表示現在仍須先滿足「人」的殯葬需求，至於寵物，民政處會納入第2期評估中，可能在園區用地額外增設動物納骨、火葬等設施。

家畜所則表示，目前家畜所已經有提供動物火化服務且收費低廉，但無法提供如樹葬、灑葬等更進一步的殯葬服務，如果未來生命園區納入動物殯葬服務，家畜所願意提供相關協助進行辦理。

火葬 環評

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