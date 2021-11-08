桃園三界爺文化祭開鑼 來三元宮看先民開墾水圳歷史
桃園市政府今天在八德三元宮舉辦2021桃園三界爺（三官大帝）文化祭活動，由市長鄭文燦主持開跑儀式，傳承先民在桃園開發過程建立的水圳文化，鄭文燦表示，桃園三界爺文化祭為地方重要文化慶典，桃園擁有三界爺廟密度最多，今年文化祭活動將舉辦法會、祈福三獻禮及祈福音樂會暨平安餐等許多藝文活動，讓大家認識先民開發這塊土地的不易，珍惜桃園水圳文化。
桃園市府客家局與八德區公所辦理2021桃園三界爺文化祭活動，今天起至本月13日，在八德三元宮以「祈新．慶三元」為主題，包括本月12日消災轉運賜財法會、13日舉辦祈福三獻禮、祈福音樂會暨平安餐活動，八德國中亦舉辦三界爺藝文展，鄭文燦並主持水圳微旅行啟動，希望大家透過文化祭更了解這塊土地。
鄭文燦表示，桃園三界爺文化祭辦理第4年的重要慶典，桃園水圳與埤塘文化，與三界爺信仰有很大關係，全台三界爺廟178家、桃園即有22家，在先民開發桃園台地過程，需要水源灌溉，所以修築很多埤塘水圳系統，每次修築一個水圳系統，就會建立一座三界爺廟。
八德三元宮在清朝乾隆38年（西元1773年）建立，為八德地區最古老廟宇，至今200多年歷史，當年建築集合木雕大師葉金萬、石雕大師張火廣、交趾陶大師陳天乞的藝術創作及文人書法對聯，具歷史教育的建築，當時修築霄裡圳及龍潭大池、霄裡池，從龍潭、大溪延伸到八德，有許多三界爺廟，目前三元宮，霄裡玉元宮、茄苳元聖宮都是三官大帝廟，透過拜三界爺信仰，讓大家看到在地歷史和認識水圳文化。
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