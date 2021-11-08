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竹市汙水下水道接管率落後 市府拚明年破20%

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
汙水下水道雙側施工寬度150公分，施工前後對比差別很大。圖／新竹市政府工務處提供
汙水下水道雙側施工寬度150公分，施工前後對比差別很大。圖／新竹市政府工務處提供

新竹市汙水下水道接管率推展龜速僅18%，不僅審計單位點名，市議會今天進行單位業務質詢，議員蕭志潔、陳治雄也接力要求市府加速推進。蕭說，不該因拆違建難、維持路平卡關，陳更點出施工寬度限制應彈性放寬，讓有意願的住戶都能配合施作。

竹市府工務處代理處長葉時青說，單側施工需要75公分、雙側150公分經上周五討論評估為必要施工寬度，確定無法放寬，但會加強與地方協調，市府會同廠商先現勘，並與住戶溝通取得最大公約數推動。市府預計今年底接管率到19%，明年可破20%。

蕭志潔認為汙水下水道是看不到的良心建設，鄰近的竹縣、苗縣進度都已比竹市超前，但竹市「卻不是這裡卡關，就是那裡流標」，認為市府不能因為民眾看不到下水道建設就拖拖拉拉，還酸市府如果把辦活動的精神用在推動汙水下水道，效果才好。

陳治雄認為，施工寬度限制應該要有因地制宜的調整，否則讓很多小巷弄做不下去，他也發現，市府若自己也不願扮黑臉協調，工程計畫只能不停擱置，像是西門街一帶巷弄就面臨住戶意願高，但卻因為寬度受限做不下去，市府應該加強溝通設法突破。

市議員李國璋是議會汙水下水道埋設進度監督小組召集人，他也認為，用戶接管施工寬度爭議不斷，應依個案滾動檢討，也要求市府要注意非都市計畫區內的汙水下水道需求，建議同步多線進行，不僅讓機具人力可靈活調度，也能加速提升用戶接管率。

葉時青說，東大用戶3-2標過去流標多次，經檢討重新發包，已2家廠商投標，本月中下旬評選，另公道五路路分支管網及用戶接管標預計年底發包，以新興地區大樓接管為主，目標接管3千戶，以1700戶為接管1%來說至少可增加2%，目前9月接管戶數3萬2157戶，預估明年接管率能破20%；也會注意工程整合介面，一次刨鋪完成路平。

葉也說明，新竹市汙水下水道推動多年，向來是用單側75公分、雙側150公分這樣的施工尺度與住戶說明，經評估也是必要設施的最小寬度，市府也很願意協調，會就個案處理突破，另非都市計畫區內會優先施作較屬於市區型態的地區，以利後續接管。

住戶違建拆除後，汙水下水道工程就能推進。圖／新竹市政府工務處提供
住戶違建拆除後，汙水下水道工程就能推進。圖／新竹市政府工務處提供
住戶若有違建，汙水下水道工程難以進場施作。圖／新竹市政府工務處提供
住戶若有違建，汙水下水道工程難以進場施作。圖／新竹市政府工務處提供
汙水下水道雙側施工寬度150公分，施工前後對比差別很大。圖／新竹市政府工務處提供
汙水下水道雙側施工寬度150公分，施工前後對比差別很大。圖／新竹市政府工務處提供

新竹 都市計畫 違建

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