桃市府農委會簽MOU蓋社宅 青埔80社宅5年半後入住

桃園市長鄭文燦與農委會主委陳吉仲今天下午主持共同興辦社會住宅合作意向書（MOU）簽署儀式，由農田水利署提供中壢青埔、觀音草漯及桃園中路地區等3處社宅基地及出資，由桃園市府代為興建社宅、成立社宅服務中心負責招租和維管，首批優先運用中壢青埔高鐵特區0.27公頃基地，規畫興建80戶社宅，預計今年底啟動設計招標作業，最快2026年6月入住，推動桃園社宅普及化。

這項社宅合作意向書簽署，也是農田水利署改制後，首度與市政府合建社宅，由農委會提供社宅基地和出資、市市代建，包括青埔瑞士社區0.27公頃土地，規畫興建青埔地區首處社宅；觀音草漯地區大觀段24、25地號土地約1862坪，規畫興建觀音區首處社會住宅；桃園區中路特區中路一段829地號等16筆土地約5857坪，後續將待完成都市計畫用地變更後推動。

陳吉仲先感謝桃園市政府在去年缺水危機協助抗旱，讓桃3灌區保有灌溉水源和順利收成，他表示，未來農委會將與桃市府合作，共同興辦社會住宅，希望活化農水署資產，租金盈餘可挹注桃園農田水利事業作業基金，來優化農民權益及興建各項水利設施。

鄭文燦表示，中壢青埔地區目前沒有社宅，市府如要自行取得社宅用地，成本十分高昂，透過與農委會合作，在青埔規畫興建首處社宅，規畫興建80戶社宅，今年底啟動設計招標作業，預定2025年12月竣工招租、2026年6月入住，透過中央地方合作，多元取得社宅用地，推動桃園社宅普及化。