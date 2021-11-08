快訊

打假卡被抓包！群創炒了年資20年副理 百萬年薪飛了

出席COP26被要求用英文回答 中國氣候特使：不如你用中文提問！

桃市府農委會簽MOU蓋社宅 青埔80社宅5年半後入住

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦（左）與農委會主委陳吉仲（右）簽署 MOU合作，共同興辦3處社會住宅。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦（左）與農委會主委陳吉仲（右）簽署 MOU合作，共同興辦3處社會住宅。記者曾增勳／攝影

桃園市長鄭文燦與農委會主委陳吉仲今天下午主持共同興辦社會住宅合作意向書（MOU）簽署儀式，由農田水利署提供中壢青埔、觀音草漯及桃園中路地區等3處社宅基地及出資，由桃園市府代為興建社宅、成立社宅服務中心負責招租和維管，首批優先運用中壢青埔高鐵特區0.27公頃基地，規畫興建80戶社宅，預計今年底啟動設計招標作業，最快2026年6月入住，推動桃園社宅普及化。

這項社宅合作意向書簽署，也是農田水利署改制後，首度與市政府合建社宅，由農委會提供社宅基地和出資、市市代建，包括青埔瑞士社區0.27公頃土地，規畫興建青埔地區首處社宅；觀音草漯地區大觀段24、25地號土地約1862坪，規畫興建觀音區首處社會住宅；桃園區中路特區中路一段829地號等16筆土地約5857坪，後續將待完成都市計畫用地變更後推動。

陳吉仲先感謝桃園市政府在去年缺水危機協助抗旱，讓桃3灌區保有灌溉水源和順利收成，他表示，未來農委會將與桃市府合作，共同興辦社會住宅，希望活化農水署資產，租金盈餘可挹注桃園農田水利事業作業基金，來優化農民權益及興建各項水利設施。

鄭文燦表示，中壢青埔地區目前沒有社宅，市府如要自行取得社宅用地，成本十分高昂，透過與農委會合作，在青埔規畫興建首處社宅，規畫興建80戶社宅，今年底啟動設計招標作業，預定2025年12月竣工招租、2026年6月入住，透過中央地方合作，多元取得社宅用地，推動桃園社宅普及化。

社宅 桃園 農委會

延伸閱讀

柯P社宅完成率低 林右昌大酸：柯市長不太會跟人家合作

稱蓋社宅如龜兔賽跑 花敬群:走得慢也比兔子早達標

漲租金？北市社宅成本逐年增高 柯文哲:比市價低就好

8年5萬戶社宅跳票 當初怎訂？柯文哲:張景森告訴我的

相關新聞

議員質疑「越南會比台灣進步？」 桃都發局46萬考察預算被刪

桃園市都發局明年編列46萬元預算規畫到越南考察，市議員黃婉如認為疫情關係不適合出國，也質疑「越南城市發展會比台灣進步嗎？...

竹市汙水下水道接管率落後 市府拚明年破20%

新竹市汙水下水道接管率推展龜速僅18%，不僅審計單位點名，市議會今天進行單位業務質詢，議員蕭志潔、陳治雄也接力要求市府加...

桃市府農委會簽MOU蓋社宅 青埔80社宅5年半後入住

桃園市長鄭文燦與農委會主委陳吉仲今天下午主持共同興辦社會住宅合作意向書（MOU）簽署儀式，由農田水利署提供中壢青埔、觀音...

一圓身障團體出遊夢 竹市議員盼市府添購大復康巴士

復康巴士能載身障者出遊、就醫、就學等，新竹市議員黃美慧發現苗栗縣已有自己的大復康巴士能載身障團體出遊，竹市身障團體只能轉...

YouBike要來了！後龍大山火車站彩繪 亮眼吸睛歡迎一遊

苗栗縣公共自行車租賃系統（YouBike）預計今年底在後龍鎮開站，大山里社區搶先部署，新近完成歷史建築台灣鐵路局大山車站...

桃園福德宮要重劃 廟方地土沒談攏 巿府：還要再開會

桃園中壢區的中正福德宮在當地伴隨著居民40餘載，但因市府都市計畫中此地所在位置為兒童公園預定地，因此面臨需要搬遷的危機，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。