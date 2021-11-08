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桃園新屋區全民運動體適能嘉年華 名額有限快報名

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導
110年桃園新屋區全民運動體適能嘉年華，將在本周六展開。記者翁唯真／翻攝
110年桃園新屋區全民運動體適能嘉年華，將在本周六展開。記者翁唯真／翻攝

桃園新屋區公所主辦的110年桃園新屋區全民運動體適能嘉年華，將在本周六13日展開，除了有青年體驗園區的體適能體驗，更有後湖溪的獨木舟體驗，不能欣賞當地美景，還能免費體驗，有興趣民眾可上網報名，名額有限，想體驗的民眾千萬別錯過。

本周六即將舉辦的110年桃園市新屋區全民運動體適能嘉年華，每次都吸引許多民眾上門參與，本次共開放桃園市青年體驗園區4個梯次，及後湖溪親屬遊憩體驗園區6個梯次；戶籍在新屋區的民眾明天開始可線上報名，非新屋區的民眾則須等到後天才可報名，只要報名就會贈送宣導品及餐盒，名額有限，有興趣民眾千萬要動作快，詳情可上新屋區體育會查詢https://www.facebook.com/xinwusport/

桃園 青年 體育

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