快訊

國道一號3車連環撞 4人骨折、擦挫傷送醫

59萬即期疫苗引爭議 陳時中爆：原本要送160萬劑來！揭婉拒原因

聽新聞
test
0:00 / 0:00

議員質疑「越南會比台灣進步？」 桃都發局46萬考察預算被刪

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市都發局編46萬元預算到越南考察，遭到議員質疑，該筆預算經表決後刪除。記者朱冠諭／攝影
桃園市都發局編46萬元預算到越南考察，遭到議員質疑，該筆預算經表決後刪除。記者朱冠諭／攝影

桃園市都發局明年編列46萬元預算規畫到越南考察，市議員黃婉如認為疫情關係不適合出國，也質疑「越南城市發展會比台灣進步嗎？」主張刪除獲表決通過。都發局長盧維屏表示，越南近年來快速崛起，值得桃園市產業園區借鏡，「不要把東南亞當落後國家」。

黃婉如表示，要考察應該是要去比台灣更進步的國家，「越南會比台灣進步嗎？」現在疫情期間也不適合出國，主張刪除預算。

議員黃景熙、林俐玲則主張擱置。黃景熙認為，就是不知道越南有沒有比台灣好才要去考察，且他30年前到越南就發現該國道路計畫做得井然有序。林俐玲也說，越南是進步中國家，應該去觀摩。

最後主席進行表決，擱置案11席贊成、12席反對未成案，隨後進行刪除預算表決，12席贊成、11席反對，該筆預算刪除通過。市議員余信憲、游吾和、楊家俍、郭麗華、林志強、陳雅倫、黃景熙、郭蔡美英、林俐玲、蔡永芳及李光達保留發言權。

盧維屏表示，越南富美興都市區得到美國城市土地研究協會年度傑出開發案獎項，很值得楊梅、中壢擴大、林口工五擴大及中正北路G12、13A土地開發案等4大園區參考，且越南在疫情期間經濟逆勢成長，實力不可小覷。

盧維屏表示，這次考察行程預計派出7人前往越南5天，但現在疫情仍不穩定，明年出國返台若還要居家檢疫14天，也會造成不便，之後即便向議員爭取恢復預算，也會視旅遊燈號決定是否出國。

越南 考察 疫情

延伸閱讀

紡織鏈復甦 加緊動起來

開拓大南方市場新契機 高雄越南分享交流

父被爆擁違建出租套房 議員兒挺市府依法排拆

越南5記者傳播政府涉貪訊息 遭判2至4年半徒刑

相關新聞

議員質疑「越南會比台灣進步？」 桃都發局46萬考察預算被刪

桃園市都發局明年編列46萬元預算規畫到越南考察，市議員黃婉如認為疫情關係不適合出國，也質疑「越南城市發展會比台灣進步嗎？...

桃市府農委會簽MOU蓋社宅 青埔80社宅5年半後入住

桃園市長鄭文燦與農委會主委陳吉仲今天下午主持共同興辦社會住宅合作意向書（MOU）簽署儀式，由農田水利署提供中壢青埔、觀音...

一圓身障團體出遊夢 竹市議員盼市府添購大復康巴士

復康巴士能載身障者出遊、就醫、就學等，新竹市議員黃美慧發現苗栗縣已有自己的大復康巴士能載身障團體出遊，竹市身障團體只能轉...

YouBike要來了！後龍大山火車站彩繪 亮眼吸睛歡迎一遊

苗栗縣公共自行車租賃系統（YouBike）預計今年底在後龍鎮開站，大山里社區搶先部署，新近完成歷史建築台灣鐵路局大山車站...

桃園福德宮要重劃 廟方地土沒談攏 巿府：還要再開會

桃園中壢區的中正福德宮在當地伴隨著居民40餘載，但因市府都市計畫中此地所在位置為兒童公園預定地，因此面臨需要搬遷的危機，...

大湖鄉大湖二橋9000萬元改建 今起封橋施工500天

苗栗縣大湖鄉大湖二橋因橋面高度不符合河川治理計畫，有影響水流之虞，縣政府爭取中央補助9000萬元改建，今天起到明年5月3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。