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議員質疑「越南會比台灣進步？」 桃都發局46萬考察預算被刪
桃園市都發局明年編列46萬元預算規畫到越南考察，市議員黃婉如認為疫情關係不適合出國，也質疑「越南城市發展會比台灣進步嗎？」主張刪除獲表決通過。都發局長盧維屏表示，越南近年來快速崛起，值得桃園市產業園區借鏡，「不要把東南亞當落後國家」。
黃婉如表示，要考察應該是要去比台灣更進步的國家，「越南會比台灣進步嗎？」現在疫情期間也不適合出國，主張刪除預算。
議員黃景熙、林俐玲則主張擱置。黃景熙認為，就是不知道越南有沒有比台灣好才要去考察，且他30年前到越南就發現該國道路計畫做得井然有序。林俐玲也說，越南是進步中國家，應該去觀摩。
最後主席進行表決，擱置案11席贊成、12席反對未成案，隨後進行刪除預算表決，12席贊成、11席反對，該筆預算刪除通過。市議員余信憲、游吾和、楊家俍、郭麗華、林志強、陳雅倫、黃景熙、郭蔡美英、林俐玲、蔡永芳及李光達保留發言權。
盧維屏表示，越南富美興都市區得到美國城市土地研究協會年度傑出開發案獎項，很值得楊梅、中壢擴大、林口工五擴大及中正北路G12、13A土地開發案等4大園區參考，且越南在疫情期間經濟逆勢成長，實力不可小覷。
盧維屏表示，這次考察行程預計派出7人前往越南5天，但現在疫情仍不穩定，明年出國返台若還要居家檢疫14天，也會造成不便，之後即便向議員爭取恢復預算，也會視旅遊燈號決定是否出國。
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