一圓身障團體出遊夢 竹市議員盼市府添購大復康巴士

復康巴士能載身障者出遊、就醫、就學等，新竹市議員黃美慧發現苗栗縣已有自己的大復康巴士能載身障團體出遊，竹市身障團體只能轉向苗栗縣政府租借，她今天質詢認為，過去市府以使用率不高回絕購買計畫，但應以服務為主要目的，要求添購。

上周六，新竹市至愛協會與新竹市腎友協會、自閉症協會、脊椎損傷協會以及身障協會等成員搭乘向苗栗縣政府租借的大型復康巴士，到台中科博館一日遊，市議員黃美慧與陳啓源在出發前也送行，黃發現這輛復康巴士來自苗栗縣，讓她看了格外感慨。

黃今天在議會業務單位質詢時，提到以前新竹市的身障團體也因為轄內沒有大型無障礙車輛，只能跟台北的交通公司調度租借，她2019年就曾提案要求市府評估，運用公益彩券盈餘購買，但當時的社會處回覆回絕「使用率不高」，打槍不須購買大復巴。

黃美慧上周六看到身障團體使用大復康巴士，也了解實際操作情形，輪椅族坐上升降平台就能穩穩地上升，進入車內的座位區，她說，平台載重可達300公斤，讓身障朋友放心又安心，而且大復康巴士為遊覽車改裝而成，空間很大，能跟親朋好友出遊。

「新竹市應該要有自己的大復康巴士，照顧身障朋友！」黃認為，小型復康巴士最多只能載兩、三名親友，其他家人只能另外開車同行，但大復康巴士就能成團一起出門，苗栗縣財政不佳也能購買復康巴士，竹市號稱幸福城市，更應努力照顧身障者。