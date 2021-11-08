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YouBike要來了！後龍大山火車站彩繪 亮眼吸睛歡迎一遊
苗栗縣公共自行車租賃系統（YouBike）預計今年底在後龍鎮開站，大山里社區搶先部署，新近完成歷史建築台灣鐵路局大山車站北邊100多公尺牆面彩繪，以古早農村及火車為主題，里長郭美華期待增添亮點，吸引民眾騎YouBike遊後龍。
縣政府城鄉風貌、後龍鎮公所小型工程補助，新近完成大山火車站北邊，沿著鐵路100多公尺圍牆彩繪，原本斑駁的牆面，變身地景主題吸睛，郭美華說，YouBike預計今年底在後龍鎮開站，地方人士有期待，集思廣益討論，認為大山火車站原本就是火車迷、攝影愛好者朝聖的地方，彩繪希望增加亮點。
她表示，大山是傳統的農村，聚落也以火車站為中心，因此彩繪主題挑選古早農村景象，及台鐵馳騁在西部幹線列車，也獲得好評，年底YouBike進駐後龍火車站、維真國中、清海宮、客家圓樓、仁德醫護管理專科學校，遊客可以騎YouBike來大山到外埔漁港，體驗好風光。
值得一提是大山火車站於前年底遭小貨車撞進去，造成部分建築毀損，縣府文化觀光局指出，台鐵局已經依據文化資產保存法完成修復，大山車站完工啟用1922年，建築及空間運用現出當時社會歷史背景所塑造出的氣息，也是台灣少數存留的和洋風半木構造車站建築，呈現日治時期鐵路小站典型，購票口前木柵欄是台灣僅存的歷史構物，2005年縣府登錄歷史建築。
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