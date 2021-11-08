快訊

中醫自爆開立「清冠一號」竟申報健保 健保署要查

誰要刺殺伊拉克總理？自爆無人機與中東的「刺客政治」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園福德宮要重劃 廟方地土沒談攏 巿府：還要再開會

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園中壢中正福德宮被市府畫為兒童公園預定地，但地主及宮廟雙方疑似沒談攏。記者翁唯真／攝影
桃園中壢中正福德宮被市府畫為兒童公園預定地，但地主及宮廟雙方疑似沒談攏。記者翁唯真／攝影

桃園中壢區的中正福德宮在當地伴隨著居民40餘載，但因市府都市計畫中此地所在位置為兒童公園預定地，因此面臨需要搬遷的危機，但疑似地主及宮廟雙方喬不攏，目前中正福德宮的管理委員會主委王主香要向政府遞陳情書，反對地主強硬通過，都不和宮廟方多些討論。

桃市府地政局重劃科長蕭巧如表示，原先中正福德宮的用地為市場用地，但在市府的都市計畫中，變更成住宅區，因此將宮廟現在的用地劃為兒童公園預定地，但都市計畫內並沒有要求要在什麼期限內完成，目前是公布核准成立自辦市府重劃籌備會的公告，後續還要跟地主開會，辦理期程不會那麼快。

王主香表示，這件事情之前地主有來協商過，但卻直接用中正福德宮的名義來發起籌備會，讓他相當氣憤，不是不同意搬遷或重劃，而是地主沒事先告知廟方人員，最後市府函件來的內容會議記錄內出現了17人，但談話當天明明只有3、4人到場，讓他相當驚訝，因此想遞陳情書給市府表達到底是誰在主導這件事情，竟然動作如此迅速。

有廟方人員透漏，中正福德宮從石頭公，慢慢經由香客捐款才蓋成，在此地已許久，是附近幾個里里民的信仰中心，若要遷移也不知道會到哪裡，加上要告知土地公搬遷跟稟告城隍爺，過程相當繁瑣，有許多細節都需注意。

地主委託協助成立重劃籌備會建設公司表示，地主約有20多位，他們也是協助將一些訂定相關規範，對於地主和宮廟雙方問題不甚了解。

都市計畫 情書 桃園

延伸閱讀

民眾黨桃園中壢夜市發傳單 不到半小時發完2000份

桃園萬聖城今閉城9天吸16萬人參與 場內裝置將移地展出

桃園馬村5G動漫日 林默娘走出虛擬世界DIY鋼彈課超熱銷

COP26鄭文燦越洋開講：面對氣候變遷 各國都應共同努力

相關新聞

一圓身障團體出遊夢 竹市議員盼市府添購大復康巴士

復康巴士能載身障者出遊、就醫、就學等，新竹市議員黃美慧發現苗栗縣已有自己的大復康巴士能載身障團體出遊，竹市身障團體只能轉...

YouBike要來了！後龍大山火車站彩繪 亮眼吸睛歡迎一遊

苗栗縣公共自行車租賃系統（YouBike）預計今年底在後龍鎮開站，大山里社區搶先部署，新近完成歷史建築台灣鐵路局大山車站...

桃園福德宮要重劃 廟方地土沒談攏 巿府：還要再開會

桃園中壢區的中正福德宮在當地伴隨著居民40餘載，但因市府都市計畫中此地所在位置為兒童公園預定地，因此面臨需要搬遷的危機，...

大湖鄉大湖二橋9000萬元改建 今起封橋施工500天

苗栗縣大湖鄉大湖二橋因橋面高度不符合河川治理計畫，有影響水流之虞，縣政府爭取中央補助9000萬元改建，今天起到明年5月3...

桃市房屋稅繳納 近5年女力崛起

桃園市政府地方稅務局最近統計房屋稅發現「女力崛起」現象，現有房屋稅課徵戶數、現值，仍以男性較高，但是女性持有房屋正逐年增...

縫合水岸與都會地區 後龍溪啟動改善願景規畫

後龍溪是苗栗縣母親河，但台72線、台6線切割水岸與都市連結，水利署第二河川局首度啟動整體改善與調適願景規畫，防洪堤坊高度...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。