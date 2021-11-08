桃園福德宮要重劃 廟方地土沒談攏 巿府：還要再開會

桃園中壢區的中正福德宮在當地伴隨著居民40餘載，但因市府都市計畫中此地所在位置為兒童公園預定地，因此面臨需要搬遷的危機，但疑似地主及宮廟雙方喬不攏，目前中正福德宮的管理委員會主委王主香要向政府遞陳情書，反對地主強硬通過，都不和宮廟方多些討論。

桃市府地政局重劃科長蕭巧如表示，原先中正福德宮的用地為市場用地，但在市府的都市計畫中，變更成住宅區，因此將宮廟現在的用地劃為兒童公園預定地，但都市計畫內並沒有要求要在什麼期限內完成，目前是公布核准成立自辦市府重劃籌備會的公告，後續還要跟地主開會，辦理期程不會那麼快。

王主香表示，這件事情之前地主有來協商過，但卻直接用中正福德宮的名義來發起籌備會，讓他相當氣憤，不是不同意搬遷或重劃，而是地主沒事先告知廟方人員，最後市府函件來的內容會議記錄內出現了17人，但談話當天明明只有3、4人到場，讓他相當驚訝，因此想遞陳情書給市府表達到底是誰在主導這件事情，竟然動作如此迅速。

有廟方人員透漏，中正福德宮從石頭公，慢慢經由香客捐款才蓋成，在此地已許久，是附近幾個里里民的信仰中心，若要遷移也不知道會到哪裡，加上要告知土地公搬遷跟稟告城隍爺，過程相當繁瑣，有許多細節都需注意。

地主委託協助成立重劃籌備會建設公司表示，地主約有20多位，他們也是協助將一些訂定相關規範，對於地主和宮廟雙方問題不甚了解。