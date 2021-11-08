聽新聞
test
0:00 / 0:00

民眾黨桃園中壢夜市發傳單 不到半小時發完2000份

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導
台灣民眾黨桃園市黨部副主委秦詩雁及中壢區主任林昭印等人至桃園中壢夜市發文宣，讓民眾了解民眾黨政黨的主張。記者翁唯真／攝影
台灣民眾黨桃園市黨部副主委秦詩雁及中壢區主任林昭印等人至桃園中壢夜市發文宣，讓民眾了解民眾黨政黨的主張。記者翁唯真／攝影

公投議題持續白熱化，台灣民眾黨立委蔡壁如昨天下午至桃園中壢區古華飯店舉行民眾黨公投說明會，同時也是蔡壁如全台宣講的最後1站，晚上中壢夜市發放傳單文宣則由台灣民眾黨桃園市黨部副主委秦詩雁及中壢區主任林昭印等人接棒讓民眾了解台灣民眾黨政黨的主張，短短不到半小時，2000份的傳單就發放完畢，更有民眾高喊加油。

秦詩雁表示，公投街講的內容立委蔡壁如在全台巡講時就已講許多，昨天從上午在忠貞市場到晚上中壢夜市都滿順利的，主要是讓民眾更認識民眾黨，了解民眾黨的主張，雖然接觸每個的民眾都只有5至10秒鐘，但大家反應也都相當好，不斷的跟他們說加油，希望除了2大黨外還有其他的聲音。

林昭印也指出，有許多攤商在疫情期間生意受到極大影響，希望民眾黨能多想些辦法替他們解決民生上出現的困難，他也表示會關心這一部分。

台灣民眾黨桃至桃園中壢夜市發文宣，短短不到半小時，2000份的傳單就發放完畢。記者翁唯真／攝影
台灣民眾黨桃至桃園中壢夜市發文宣，短短不到半小時，2000份的傳單就發放完畢。記者翁唯真／攝影
台灣民眾黨表示，雖然接觸每個的民眾都只有5至10秒鐘，但大家反應也都相當好。記者翁唯真／攝影
台灣民眾黨表示，雖然接觸每個的民眾都只有5至10秒鐘，但大家反應也都相當好。記者翁唯真／攝影

台灣民眾黨 蔡壁如 公投

延伸閱讀

民眾黨2好2壞變4好? 蔡壁如：和黨內討論完不會做變動

氣候法缺中期目標 民眾黨擔心大幅落後

柯文哲到苗栗有人喊選總統 也有人嗆為何反核電

影／蔡壁如：四大公投喊成藍綠對決 把人民當白癡耍

相關新聞

公共自行車升級、建置 竹市編預算招標 竹縣本月完成評估

新竹市公共自行車YouBike1.0系統明年合約到期，市府編列2000萬元預算準備重新招標並升級，同時不限系統；新竹縣目...

民眾黨桃園中壢夜市發傳單 不到半小時發完2000份

公投議題持續白熱化，台灣民眾黨立委蔡壁如昨天下午至桃園中壢區古華飯店舉行民眾黨公投說明會，同時也是蔡壁如全台宣講的最後1...

桃市房屋稅繳納 近5年女力崛起

桃園市政府地方稅務局最近統計房屋稅發現「女力崛起」現象，現有房屋稅課徵戶數、現值，仍以男性較高，但是女性持有房屋正逐年增...

縫合水岸與都會地區 後龍溪啟動改善願景規畫

後龍溪是苗栗縣母親河，但台72線、台6線切割水岸與都市連結，水利署第二河川局首度啟動整體改善與調適願景規畫，防洪堤坊高度...

桃園萬聖城今閉城9天吸16萬人參與 場內裝置將移地展出

自上月31日至今日為期9天的「2021桃園萬聖城─瘋狂實驗室」即將踏入尾聲，今中午12時前就有大批民眾在場外等待入場，除...

民進黨六都提名採徵召 宣布桃園市長初選3人說話了

民進黨中執會通過2022年直轄市長暨縣市長提名特別條例後，六都市長採徵召提名，引起黨內議論，已宣布角逐2022年桃園市長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。