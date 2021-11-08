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民眾黨桃園中壢夜市發傳單 不到半小時發完2000份
公投議題持續白熱化，台灣民眾黨立委蔡壁如昨天下午至桃園中壢區古華飯店舉行民眾黨公投說明會，同時也是蔡壁如全台宣講的最後1站，晚上中壢夜市發放傳單文宣則由台灣民眾黨桃園市黨部副主委秦詩雁及中壢區主任林昭印等人接棒讓民眾了解台灣民眾黨政黨的主張，短短不到半小時，2000份的傳單就發放完畢，更有民眾高喊加油。
秦詩雁表示，公投街講的內容立委蔡壁如在全台巡講時就已講許多，昨天從上午在忠貞市場到晚上中壢夜市都滿順利的，主要是讓民眾更認識民眾黨，了解民眾黨的主張，雖然接觸每個的民眾都只有5至10秒鐘，但大家反應也都相當好，不斷的跟他們說加油，希望除了2大黨外還有其他的聲音。
林昭印也指出，有許多攤商在疫情期間生意受到極大影響，希望民眾黨能多想些辦法替他們解決民生上出現的困難，他也表示會關心這一部分。
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