桃園萬聖城今閉城9天吸16萬人參與 場內裝置將移地展出

自上月31日至今日為期9天的「2021桃園萬聖城─瘋狂實驗室」即將踏入尾聲，今中午12時前就有大批民眾在場外等待入場，除了把握和搞怪裝置最後拍照機會，就是為了參與天竺鼠車車見面會；桃市府觀旅局表示，活動9天狂吸16萬人次 ，為疫後帶來觀光振興人潮。

今有日本獨家授權的天竺鼠車車首場在台的大型戶外活動，為了獲得和天竺鼠車車單獨合照的機會，民眾爭相舉手，搶著參與遊戲，氣氛相當熱絡。

此外還有卡通明星香蕉人帶動唱跳，小朋友奮力地跟著香蕉人彎腰，大唱專屬主題曲；更有桃園職籃雲豹籃球隊與民眾的投籃單挑賽，連5歲的龍鳳胎小朋友也來挑戰，球星們抱著小朋友投籃吃力的模樣，十分逗趣，其中有11歲小朋友有備而來指名球星單挑，還無厘頭嗆聲「我是你人生中最嫩的敵人！」引起哄堂大笑。

今年萬聖城活動相當精采，除了大型藝術裝置供民眾搶拍，晚間會場開啟絢爛燈光，和藝術裝置激盪出詭譎化學效應，與白天氛圍完全迥異，這奇妙變化也成為IG上最熱門的打卡景點。而萬聖城開城當晚的變裝演唱會，重量級卡司齊聚嗨唱，吸引大批歌迷到場，會場人流警戒頻亮紅燈。

萬聖節當日的YOYO親子變裝嘉年華會來到另一波高潮，眾多家長即使把小朋友扛在肩上，也要提早卡位，小朋友一看到BabyShark尖叫連連，現場宛如演唱會；而當日無論是大小朋友都發揮無限創意，精心變裝打扮，成為全台吸引最多鬼怪前來朝聖之地，現場相當熱鬧。