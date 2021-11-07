桃園馬村5G動漫日 林默娘走出虛擬世界DIY鋼彈課超熱銷
由桃市府文化局主辦的「馬村5G動漫日-巨獸來襲」活動，運用5G高傳輸、低延遲特性，促使知名漫畫家韋宗成作品冥戰錄中的女主角「林默娘」突破二次元限制，走出虛擬世界與真人互動；昨天與今天共吸引了諸多大小朋友至中壢馬祖新村眷村文創園區參與，其中手做的動漫模型DIY受大小朋友歡迎。
馬村5G動漫日除了有攤販、大型動漫秀歌舞秀、VR 冒險體驗及主題活動Cos 秋漫聚派對coser、街頭藝人在草地與大家同歡拍照等精彩活動，其中相當熱門的免費 DIY 課程，動手做鬼滅之刃紙模和鋼彈模型更是大小朋友的最愛。
飛魚創意股份有限公司執行長陳清淵表示，2天共6場共150個名額的免費 DIY 課程，相當受歡迎，除了運用鬼滅之刃、皮卡丘等經典角色吸引小朋友外，更能透過組裝過程訓練小朋友的空間邏輯概念等能力，讓大人小孩都玩得很開心，但因太熱銷，導致許多小朋友無法參與到。
陳清淵說，此次的鋼彈模型完全不須黏貼，全都是利用卡榫，相當適合小朋友組裝，更有一位奶奶連2天都帶孫子來參加，直呼有趣。
其中備受關注走出虛擬世界的林默娘也讓大家嘖嘖稱奇，陳清淵說，以前的動漫人物由動作捕捉器，真人做完後在套到3D模組上，就像我們常看到的卡通，但現在5G科技方式可直接現場從遠端傳輸，立即跟民眾互動，透過這種方式讓虛擬人物走出世界。
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