桃客家局今辦稻草藝術賽 13日客戲玉元宮壓軸登場

桃園市府客家事務局與財團法人桃園市客家文化基金會，合作辦理2021桃園客家傳藝節，今於龍潭三坑老街青錢第前農田舉辦客庄稻草藝術創作大賽，以「稻香的初秋盛典」為參賽主題，吸引了35組，共計350人報名參加；而「客戲巡演」壓軸場將於11月13日晚間6時於八德霄裡玉元宮舉辦，活動免費入場，現場也備有客家炒米粉，有興趣的民眾千萬不能錯過。

每年9月、10月中秋節與秋收之際，是客家人慶豐收的時節，這段期間客庄會做大戲酬謝神明，感謝神明庇佑帶來的豐收，因此桃園客家傳藝節包含客家技藝傳承知識學苑、客庄稻草藝術創作大賽及客戲巡演等系列活動。

客家局長黃傅淑香表示，今年已是第6年舉辦稻草藝術創作大賽，歷來皆是頗受好評的戶外活動，透過有趣的方式讓民眾體驗客家愛物惜物的精神。本次獲獎作品將在三坑老街展出2週，為在地客庄增添藝術氣息，歡迎旅客來三坑旅遊拍照留念。

黃傅淑香說，此次比賽現場放置1座由草編老師巫秀淇設計大型入口意象「脈落」，帶有客家人辛勞打拼及秋天葉落的浪漫雙重寓意，參賽者也是揮汗如雨、互相討論分工完成各自有特色的創作，最終由芭里社區發展協會、龍貓家族及阿毛隊勇奪前3名。