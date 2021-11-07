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桃園環教10周年 今於環球A19廣場串聯20環教場辦闖關

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導
桃市府秘書長黃治峰今與日月光環保永續基金會簽訂，打造全齡永續環境教育合作意向書。圖／桃市府環保局提供
桃市府秘書長黃治峰今與日月光環保永續基金會簽訂，打造全齡永續環境教育合作意向書。圖／桃市府環保局提供

Global Mall環球桃園A19廣場，每到假日都擠滿人潮，桃市府環保局今舉辦永續桃園X環教10周年活動，串聯市內各環境教育設施場所打造嘉年華，除了舞台區有各場域特色宣傳、環教繪本故事、哇哈哈劇團魔術表演等節目輪番上陣外，還有20多個環教場域串聯闖關遊戲、DIY等，讓民眾1天玩遍全桃園特色場域。

桃市府秘書長黃治峰表示，環境教育法實施滿10周年，桃園對於環境教育的推廣不曾停歇，在地整合產、官、學、研及民間團體等跨界資源，合力推動桃園環境教育，並在公私協力推動下從桃園升格前的7處環境教育設施場所，至今共有28處通過認證；在國際舞台上參與國際韌性城市會議及聯合國國際氣候大會，建立多元的環境教育夥伴關係。也與日月光環保永續基金會簽訂打造全齡永續環境教育合作意向書，由代表日月光集團的執行長汪渡村捐贈5700萬元，協助市府推動學齡前兒童環教園區、石門水庫環境教育巡禮、里海數位樂學、水環境巡護暨環境教育推廣、海岸及海洋環境維護等5大計畫。

環保局長呂理德指出，桃園為鼓勵推動環境教育工作績效優良者，並擴大獲獎者的影響力，共同投入環境教育領域，特別安排市長鄭文燦頒發具有象徵守護環境獎座予第8屆環境教育獎獲獎者得獎者在各自的領域耕耘多年，為桃園市的環境教育澆灌能量，樹立正面價值。

桃市府環保局今舉辦永續桃園X環教10周年活動，串聯市內各環境教育設施場所打造嘉年華，串聯20餘環教場域闖關遊戲、DIY等，讓民眾1天玩遍全桃園特色場域。圖／桃市府環保局提供
桃市府環保局今舉辦永續桃園X環教10周年活動，串聯市內各環境教育設施場所打造嘉年華，串聯20餘環教場域闖關遊戲、DIY等，讓民眾1天玩遍全桃園特色場域。圖／桃市府環保局提供

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