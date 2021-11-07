民進黨六都提名採徵召 宣布桃園市長初選3人說話了

民進黨中執會通過2022年直轄市長暨縣市長提名特別條例後，六都市長採徵召提名，引起黨內議論，已宣布角逐2022年桃園市長初選的黃適卓、鄭寶清、彭紹瑾3人今天表態繼續拚初選努力，黃適卓提出徵召應依黨內民調數據及考量候選人能力、地方組織戰力各項條件考量，鄭寶清認為徵召要有一定機制，須全代會通過及中執會訂定辦法，彭紹瑾建議桃園應比照基市、屏縣辦理初選。

桃園市長鄭文燦2022年任滿，民進黨桃園市長初選尚未確定，初選前哨戰已開打，外傳衛福部長陳時中、駐美代表蕭美琴之外，前立委黃適卓、鄭寶清、彭紹瑾3人均早早表態角逐市長初選態度，3人紛紛在各區掛出初選看板表態參加初選決心，現任立委鄭運鵬似有意願但未表態。

鄭寶清表示，中執會通過提名條例比照2018年徵名方式，還要全代會通過、再送中執會訂定辦法，不是一個人講徵召誰、就徵召誰? 黨內會有一定機制，私下做民調，選出民調最高者代表，類似初選，找出最適合的人代表黨競選，可凝聚團結、避免黨內衝擊，但他會繼續努力爭取提名。

黃適卓認為，民進黨不會犧牲黨員權益、也不會放棄民主機制，若最後徵召提名，應依黨內民調數據、及候選人本身能力、地方組織戰力等各項條件，朝向黨內公平、公正原則辦理，團結對外贏得勝選，他自認是黨內最有機會贏得桃園市長選舉人選，「我會繼續依現有節奏持續選戰步調」。

彭紹瑾表示，徵召提名方式還要通過全代會通過，桃園與基市、屏縣一樣，市縣長2任將任滿，且中央、地方都執政，應辦理市長初選較合理，初選是由下而上，最符合黨內民主進步精神，扁時代也尊重黨內初選制度，不敢不辦初選，加上桃園不是沒人要選、也非艱困選區，參選者強棒，中央應尊重地方政治人物辨理初選「給地方一個機會」。