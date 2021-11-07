竹北水圳公園舉辦兒童人權母語市集 希望推廣母語教育

國際兒童人權日即將到來，新竹市母語推廣協會、新竹縣體育會定向越野委員會與民進黨客家事務部，今天（7日）共同在竹北市水圳森林公園舉辦「兒童人權母語市集」，希望為推廣兒童人權教育與母語的傳承盡一分力，現場活動豐富、透過多元學習方式，讓親子歡樂度週末。

母語推廣協會結合水圳公園的自然環境，進行母語生態導覽，協會表示，公園不僅是居民散步遊戲的地方，生活在其中的動、植物更要大家來一同守護，同時還能認識關於生態的母語詞彙，再透過用母語說故事、母語共讀的方式，開啟孩子的語言新天地。

母語特色市集中，包含書籍、文創、二手百貨、 教育推廣、遊戲、DIY、農產品與美食等，還有母語音樂表演，包含好客麗麗來唱歌「劉老師个客語小教室」、排灣族絕美女聲「沐妮悠Muniyu」、台灣民謠女聲「鄭宜雯」等，分別以客語、排灣族語、鶴佬語演出，讓民眾度過一個充實的下午。

民進黨新竹縣黨部主委彭瑞德說，母語傳承要深根在教育與生活環境，縣議員吳傳地則與竹北市民代表蔡蕥鍹一同表示多元共榮的台灣要從說母語語言開始。

民進黨客家部主任周江杰表示，台灣有多元的民族，語言的共融共存是民主社會的人權指標，幼童時期的母語學習，是建立自我認同的關鍵，透過今天的兒童人權母語市集，從生活對話開始，鼓勵民眾一同來說母語。