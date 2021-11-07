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桃園警辦街舞大賽近300學生參加 女團熱舞助陣好吸睛

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導
蘆竹分局舉辦街舞大賽，邀請到女團「樂天女孩」熱舞暖場助陣。圖／蘆竹分局提供
蘆竹分局舉辦街舞大賽，邀請到女團「樂天女孩」熱舞暖場助陣。圖／蘆竹分局提供

街舞競賽疫情期間紛喊卡，桃園市蘆竹警分局有感疫情趨緩，今天下午在台茂購物中心前舉辦「勢『蘆』破『竹』街舞大賽」，吸引25校、近300名高中生參加，除邀請專業評審坐鎮，更請到桃猿「樂天女孩」歌舞暖場，現場也設有警政宣導專區，盼能寓教於樂，促進警民合作。

蘆竹分局指出，本次比賽專為高中職學生舉辦，報名十分踴躍，共有25校、296名學生參加，下午3時揭幕後更邀請到桃猿棒球隊「樂天女孩」勁歌熱舞暖場；為求比賽公正，本次邀請的5位評審均為近三年世界各地街舞比賽常勝軍，優勝隊伍可獲最高1萬5千元獎金。

蘆竹分局表示，本次活動規模盛大，本市高中、職學生報名參加以外，也有來自雙北、新竹縣市學生前來共襄盛舉，充分展現青少年興趣課業兼備的活力，鼓勵學生學習之餘，從事正當休閒活動充實自我。

本次活動現場也設有「反詐騙、反毒」、「交通安全」、「婦幼安全」及「消防安全」等宣導攤位，針對時下各易受犯罪之類別及警政安全等議題加強宣導，並設計警民互動之小遊戲，寓教於樂，盼促進警民合作，營造安全生活空間。

大賽現場設有「反詐騙、反毒」、「交通安全」、「婦幼安全」及「消防安全」等警政宣導專區。圖／蘆竹分局提供
大賽現場設有「反詐騙、反毒」、「交通安全」、「婦幼安全」及「消防安全」等警政宣導專區。圖／蘆竹分局提供
「勢『蘆』破『竹』街舞大賽」今天下午3點揭幕，吸引雙北、桃園、新近近300名高中職學生參加。圖／蘆竹分局提供
「勢『蘆』破『竹』街舞大賽」今天下午3點揭幕，吸引雙北、桃園、新近近300名高中職學生參加。圖／蘆竹分局提供

街舞 疫情 桃園

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