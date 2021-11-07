桃園小小警察營開跑 鄭文燦親上陣體驗VR射擊嗨翻

桃園市警察局舉辦小小警察體驗營，主打VR虛擬射擊、密室解謎逃脫及AR交安宣導，今天有60位學童穿上Q版警察制服到八德分局參加，由市長鄭文燦親自主持有獎徵答，宣導數位性暴力防治，並親自下場體驗VR射擊，嗨到站不穩直呼「非常刺激」，希望透過有趣活動讓犯罪防治觀念向下紮根。

本次「110未來警探」小小警察體驗營由桃園市婦幼警察隊主辦，活動主軸為「數位性別暴力」與交通安全防治，學生們看完數位性暴力防治宣導影片後，由鄭文燦親自主持有獎徵答，讓學生明白不可拍攝私密照、傳給陌生人，且案發後不應刪除紀錄，應保留證據盡快向警方報案。

婦幼隊指出，為了讓學童體驗員警平日出勤的緊張與未知感，特別引入「VR實境模擬」，讓學員戴上眼罩，持玩具槍體驗射擊，也引進互動解謎元素設計密室逃脫關卡，讓學童體驗員警執勤時的臨場應變，再透過AR擴增實境技術，讓孩童檢視車輛內輪差的視覺死角，建立交通安全觀念。

鄭文燦與學童分組解謎後，還親自體驗VR虛擬射擊，玩得不亦樂乎，差點站不穩，直呼「非常刺激」，活動後受訪也表示，今年市警局別出心裁以「未來警探」做主題，引進有趣的數位體驗活動，讓學童認識警察任務與網路、交通自保觀念，希望各分局也能持續辦好每一個場次。