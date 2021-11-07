影／桃園南瓜節千人焢窯逛鬼屋 鄭文燦促銷地瓜

桃園觀音萬聖南瓜節今天上午在觀音休閒農業舉辦荷田焢窯體驗，適逢天氣好，北部上千民眾、老少親子全家出動，一起在蓮田生火焢地瓜窯，體驗早年農村地瓜美食製作，場面熱鬧，市長鄭文燦表示，觀音盛產南瓜、地瓜、哈蜜瓜，疫後成功舉辦第一個休閒農業區大型活動，遊客參與化妝、焢窯、鬼屋體驗、裝置藝術體驗，吸引民眾打卡拍照。

桃園觀音萬聖南瓜節繼觀音蓮花季之後，在觀音蓮荷田舉辦焢窯活動，超極大南瓜等造型裝置藝術，隨疫情趨緩，假日吸引大批親子、遊客參觀，今天荷田焢窯，都市親子參與，張小姐與好友、家人一起焢窯地瓜美食，感到有趣，觀音蓮園休區發展協會理事長王昱翔說，疫情趨緩，今年焢窯準備100個窯，北部遊客上千人歡樂參與。

鄭文燦與民代、市府首長一起拿起鋤頭開窯，取出熟透地瓜品嘗美味讚許，他也當場推薦觀音台農57號地瓜好吃，打出一箱250元促銷，隨後前往鬼屋探險，與勇敢的民眾一起看著鬼怪裝扮、墳墓裝置藝術等，有的小朋友害怕、緊張。