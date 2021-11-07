六堆秋收祭 豐收割禾再現農村交工文化共享成果
客委會客發中心主辦，連結六堆12個鄉區「2021六堆秋收祭」今在六堆客家文化園區田園地景區舉行「共下來作客－豐收割禾（稻）」閉幕， 300多名來自各地民眾在田園割稻，場面壯觀，此次採收的稻米將提供給需要社福團體、學校分享，將大家的愛傳遞到每個角落。
今天閉幕式，在祭儀老師的帶領下，大家敬拜田頭伯公，表達對上天感謝，現場展示有關農村稻米採收器具與實體操作，以多元族群的食材融入割禾飯，讓大家在辛勤勞動後享受六堆在地美味，帶領大家感受早期「交工」、「交流」族群共作共好的精神。
客發中心主任何金樑說，六堆園區以客家生態博物館經營，尊重多元族群文化展現的生活博物館，積極與六堆12鄉區、國內外單位合作推動「生態博物館」網絡，深耕並推廣六堆客家。
何金樑說，今年的秋收祭安排「豐收割禾（稻）」，讓大家體會早期客家庄農忙時相互扶持的「交（換）工)」文化，並邀請大家享用「割禾（稻）飯」，也與六堆創造共同的集體記憶。
客發中心指出，六堆園區開園迄今已邁入10周年，今年10月底累積858萬人次入園認識客家文化，園區的品牌活動「秋收祭」早打響名號，從千人釀檸檬醋、藍染、彩繪斗笠等體驗活動，緊密的跟客家文化及在地社區結合，並解帶領遊客認識客家文化，達到具有傳承及教育意義的生態博物館宗旨。
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