防洪堤防高度不是唯一 二河局啟動後龍溪改善願景規畫

後龍溪是苗栗縣母親河，但台72線、台6線切割水岸與都市連結，水利署第二河川局首度啟動整體改善與調適願景規畫，防洪堤坊高度將不是唯一選擇，規畫案希望將來可以成功縫合水岸與都會地區，並取得生態與發展間的平衡。

後龍溪流域整體改善與調適願景規畫完成基礎調查，現階段廣徵民意參與，苗栗縣政府水利處希望民眾踴躍提供意見，邱姓苗栗市民等人表達樂觀其成，指出後龍溪流域條件得天獨厚，沿岸少有汙染，自然風光明媚，鄰近都會或是聚落，應該善加利用，設施親水及遊憩設施，尤其是如果沿著後龍溪岸設施自行車道，景觀一定是亮點。

二河局指出，後龍溪流域整體改善與調適願景規畫，關係將來城鄉發展規畫與空間的重構，包括水道與土地洪氾風險面向願景，原則除有明顯必要保護標的河段需築堤禦洪保護，採維持河川風貌並保留氣候變遷因應空間，流域調適計畫應跳脫傳統以水道治理線為主，防洪不再以堤防高度唯一考量，推動逕流分擔與在地滯洪，打造國土韌性承洪。

此外，流域內有關注動物石虎、飯島氏銀鮈、歐亞水獺等，計畫的藍綠網絡保育面向願景與目標，定位改善破碎棲地與生態廊道，鏈結生態網絡；水岸縫合面向願景與目標則將串聯浪漫台3線，完善南苗栗整體的觀光休憩規畫網絡。

縣府水利處表示，後龍溪改善與調適願景的定位在「水岸永續環境形塑，鏈結水綠網絡」，二河局將陸續到地方辦理說明會，民眾也可以上網至二河局官網專區了解計畫，並提供意見供參考。