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桃園萬聖城散場人牆擋遊客拍照 黃敬平怒:刪光明年預算

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
市議員黃敬平批評，桃園萬聖城工作人員態度惡劣，因此他主張刪除明年萬聖城的預算，「不用再辦了！」圖為萬聖城活動現場。圖／觀旅局提供
市議員黃敬平批評，桃園萬聖城工作人員態度惡劣，因此他主張刪除明年萬聖城的預算，「不用再辦了！」圖為萬聖城活動現場。圖／觀旅局提供

桃園萬聖城10月30日至11月7日在桃園高鐵站前廣場展開，吸引許多爸爸媽媽帶著小朋友前來。但市議員黃敬平指出，昨天活動剛結束2分鐘，他替遊客拍照時竟遭工作人員組成「人牆」阻擋，服務態度惡劣，因此他主張刪除明年萬聖城的預算，「不用再辦了！」桃園市觀旅局表示，發生衝突後市府已立刻了解，接下來的活動會保留足夠的清場時間，不允許這樣的行為再發生。

黃敬平表示，桃園萬聖城活動昨日晚間10點宣布活動結束，10點2分有一對夫妻帶著一歲多的女兒，在小南瓜燈裝置布景前拍照，大腹便便的女子以帶有廣東腔的國語，請他幫忙拍全家福留念，當他拍完照正在跟這對夫妻確認時，工作人員卻圍過來趕人，甚至有6個人站成一排組成人牆，直接擋在造景前不給拍。

黃敬平說，當下他開嗆「你們急什麼急，你們難道不懂什麼叫通情達理嗎？拍完馬上就走了！」工作人員卻說「不好意思！我們清場善後也需要花時間！」接著不斷趕人走，並阻擋拍照。

黃敬平表示，工作人員這種服務態度和工作精神，丟臉丟到國外，「你們這樣辦活動的預算就全刪光了吧！」工作人員聽完還反嗆「好啊！要刪就刪！」

黃敬平批評，這些工作人員根本是「標準的公務人員官僚心態」，此外萬聖城場內積水漥地都不排除，除了模仿「魷魚遊戲」以外，其餘設施缺乏互動，內容乏善可陳，「這樣一個連續2年都以限制性規格，圖利同一家廠商辦的活動，明年起真的可以不用再辦了！」

觀旅局表示，據承包廠商回報，事發當下的時間應是10點8分左右，當時距離活動結束已有一段時間，雖然工作人員和現場民眾發生衝突，但沒有反嗆預算「要刪就刪」；這次活動到客數很多，工作人員基本上都是友善趨離，或許是部分遊客滯留太久，工作人員一時心急才會採取較激烈的做法。

觀旅局旅遊行銷科長陳琬瀅表示，萬聖城活動將在今天結束，屆時會保留更長的緩衝時間，讓工作人員清場；對於議員的其他建議，市府也會檢討改善。

桃園

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