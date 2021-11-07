竹市Youbike合約明年到期 明年籌編2千萬元升級

新竹市公共自行車系統YouBike明年合約到期，市府有鑒於新舊系統轉換須提早準備，已籌編建置及營運升級經費2千萬元。交通處指出，若預算通過，明年將著手公開招標，屆時新廠商接手營運，新舊系統將暫時並行，民眾租借公共自行車權益不中斷。

市長林智堅上任後推動公共自行車租賃系統，市府與微笑單車公司合作建置，採與多個縣市相同的YouBike系統，2016年5月26日起營運，上路5年多來，站點陸續增至46站，每月平均租借約10萬次，又以新竹火車站的站前廣場、巨城購物中心最熱門。

微笑單車在新竹市建置營運的YouBike明年底將滿7年，將重新公開招標。竹市交通處指出，近年陸續有縣市面臨合約到期類似狀況，為避免新舊系統轉換不及，已編列明年的相關預算2千萬元，若獲議會支持順利通過，預計明年上半年招標，開放各家投標。

交通處副處長林俊源說，除了多個縣市建置的微笑單車YouBike，彰化縣與台南市則分別推出MOOVO、T-Bike公共自行車，隨著科技發展與產業競爭，現在公共自行車型態越來越多，明年招標作業會持開放態度，各家業者都能來投標，2千萬元將作為初期建置經費，讓竹市公共自行車「升級」。

林表示，以微笑單車YouBike來說，1.0與2.0系統差別最大在停車柱無需電力，因目前設站最大困難就是供電問題，其他如運點科技建置的MOOVO也不須拉電，也代表新竹市下一階段的公共自行車不僅車輛會更進化，在設站上也更有彈性，民眾租借更加方便。

目前新竹市、新竹科學園區與苗栗縣都採用YouBike1.0系統，彼此借還可互通，竹市交通處也強調，屆時將視新的營運廠商提出的營運計畫，將要求在交界處的站點能同時使用新舊系統，像今年北市啟用2.0系統後，新北也先在交界處啟用2.0以利轉乘。