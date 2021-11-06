「紙風車幻想曲」 竹市大湳雅公園開演 明天還有1天
新竹市光臨藝術節戶外公演活動第3場活動，市府今天晚上邀來紙風車劇團在大湳雅公園，上演「紙風車幻想曲」，吸引6000名親子同樂，在輕鬆歡愉氛圍中學習「環境永續愛地球」。副市長沈慧虹也到場參與，表示明晚還有1場紙風車幻想曲，歡迎聆賞。
「紙風車幻想曲」由孩子們最熟悉的紙風車靈魂人物「巫頂」解說4個精彩故事，紙風車劇團還特別為新竹市量身打造在地特色食物「米粉、貢丸」的串場故事，教導民眾選擇在地食材，透過低里程減碳環保，落實健康與環保的行動，達到減碳愛地球。
表演劇碼的第1齣「唐吉軻德的冒險故事」，以雙頭龍與騎士唐吉軻德，呈現大戰風車的經典畫面，讓孩子學習如何面對挫折而成長；第2齣「起床號」是賴床高手巫頂逗趣的表演；第3齣「八歲一個人去旅行」由演員手操布偶，穿插投影片及真人表演，展露孩子的智慧與勇氣；第4齣「神奇黑光劇」以彩色螢光棒棒變魔術，滿足孩子的想像。
環保局長江盛任說，紙風車劇團透過音樂、舞蹈、戲劇、文學、燈光、美術等千變萬化的劇場元素，同時將環境保護的概念融入有趣的表演，讓大人小孩都能在戲劇觀賞中，慢慢滋長環保素養，也希望大家藉由觀賞戲劇，體會氣候異常造成環境的變異。
沈慧虹說，藝文節系列活動連續辦理7年，每次活動都得到市民朋友的熱烈參與，今年「新竹光臨藝術節戶外公演」最後的3場戶外公演，都是免費自由入場，包括明天在同場地有紙風車加碼演出場次，20日晚上7點在普天宮有明華園戲劇團「劉全進瓜」、27日晚上7點邀來朱宗慶打擊樂團到市府前廣場，壓軸演出「擊光新竹」。
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