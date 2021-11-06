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校舍、步道、活動中心啟用 竹縣新埔這里「三喜臨門」
新竹縣新埔鎮文山里今天一口氣啟用3項地方建設，分別是文山國小新校舍、文山步道（犁頭山步道）及文山社區活動中心。縣長楊文科今天到場參與，直呼「今天是新埔鎮文山里的大喜日子，可以說是三喜臨門」，相信新埔文山里的發展會越來越好。
文山國小創校55年，由於校舍老舊經原地重建今天啟用，一旁的文山步道（又稱犁頭山步道）也整修完工，吸引不少遊客登山健行。該步道是距離竹北生活圈最近的登山步道，天氣好時，可以瞭望竹北平原、六家高鐵站，甚至可以看到尖石五峰山區。
新竹縣政府指出，新埔鎮公所去年在縣府交旅處協助下，順利向交通部觀光局爭取文山步道整修經費1255萬元，文山步道重新翻修，也保留原有舒適綠意，沿途綠樹及林蔭都很多，非常適合親子旅行，今天啟用後，希望提供給遊客更舒適的步道行走。
另，位於文山一街的文山社區活動中心是由「自強自辦農村土地重劃會」全額出資新建，並捐給新埔鎮公所，活動中心的興建造價及土地的價值，為新埔鎮公所省下近1千萬元，新埔鎮長林保祿、新埔鎮民代表會主席王增基等人今天也出席啟用典禮，表示文山社區活動中心未來能作為周遭里民辦理開會、聚會及相關休閒活動使用。
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