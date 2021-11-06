林智堅出新書 「新竹市跳級生」今專書發表

新竹市長林智堅上任7年推出首部市政專書「新竹市跳級生」，分享自己創造新竹經驗的「越級打怪」歷程，也揭露市府建設獲國內外120件大獎的背後秘辛。林說，任期剩下414天，還有很多工作要做，若未來有機會合併升格，也盼新竹經驗帶到其他城市。

新竹市政府今天早上在實踐大學辦新書發表會，林智堅特地率領30多名市府現、前任局處長與會，也邀請國家藝術獎得主、建築師黃聲遠，以及王俊雄教授、林盛豐教授、龔書章教授等，共40多名頂尖建築師團隊都到場，成了另類的建築菁英大會師。

「新竹市跳級生」在10月底出版。林智堅致詞時一度哽咽，感性感謝市政團隊以及為新竹付出的建築師團隊，他說，新竹本身條件優，但公共空間零散、缺乏好的規畫，他上任後重新規劃這座城市，希望不只是創造台灣的新竹，而是「世界的新竹」。

「沒到新竹插旗，就稱不上台灣當紅建築師。」今天新書發表會上，遠見雜誌社長楊瑪利以建築界流傳的一句話作為開場，她說，遠見親眼見證市長與市政團隊從滿意度末段班，到帶領團隊創造奇蹟飛躍成長，猶如「跳級生」。實踐大學校長丁斌首也稱許，林智堅市長是「潛力績優股」，期望未來繼續努力，為台灣創造更美好的未來。

林智堅分享，公共建設必須與人民緊密相連，小到廁所規畫、大到都市景觀，面對挑戰與困難時，要從縫隙找到出路，讓公共建設不是停留在想像，而是要去執行，夢想從一個人變一群人，拉拔城市並與空間對話，讓城市更亮眼。

林智堅任期倒數，他也強調，還有很多工作要做，必須加緊腳步，「我們的努力讓城市被看見，期待藉由這7年，讓人重新認識這座城市，很幸運老天爺給我這個機會，讓城市很不一樣」。

新竹市市政顧問、實踐大學建築設計學系系主任王俊雄也感謝市府團隊將他拉進「跳級生」這班級，讀出了非常好的成績，透過專書分享「新竹經驗」，有些步驟都成為地方政府的學習典範，包括共同開重大會議、找最好的團隊來做。

新竹市政府今天在實踐大學進行「新竹市跳級生」專書發表，同步在大直校區策展「城市建設成果展」，將專書內的建設甘苦談具象化，透過攝影集、建築模型呈現，即日起至14日，以步行城市、水岸、新校園等為主題，讓新竹經驗進駐台北。