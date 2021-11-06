關西上林社區蘿蔔節登場 「牛奶蘿蔔」加工品吸睛

冬季是白蘿蔔盛產季節，新竹縣關西鎮上林社區栽種的蘿蔔清甜可口，今天在田間舉辦蘿蔔美食節，雖然因為疫情影響，取消拔蘿蔔活動，但削蘿蔔、蘿蔔秤重趣味競賽仍吸引不少民眾參與，社區也力推明星加工產品「牛奶蘿蔔」，滋味甘甜不死鹹。

上林社區總幹事曾宏煇說，上林社區在二期稻作收成後，便會開始種植蘿蔔等短期輪耕作物，經逐年推廣，上林社區蘿蔔逐漸打開知名度，也連續6年舉辦蘿蔔美食推廣活動，現場製作客家蘿蔔粄，不少小朋友第一次體驗，學著將蘿蔔乾包入麵團內塑型。

社區近年也創新研發蘿蔔加工產品「牛奶蘿蔔」，由蘿蔔、牛奶、糖、醋醃製而成，成為社區活化蘿蔔產業的指標。今天活動現場也不少遊客好奇「牛奶蘿蔔滋味如何」，有民眾形容牛奶蘿蔔略帶甘甜，但不會死鹹，滋味相當特別。