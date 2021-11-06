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關西上林社區蘿蔔節登場 「牛奶蘿蔔」加工品吸睛
冬季是白蘿蔔盛產季節，新竹縣關西鎮上林社區栽種的蘿蔔清甜可口，今天在田間舉辦蘿蔔美食節，雖然因為疫情影響，取消拔蘿蔔活動，但削蘿蔔、蘿蔔秤重趣味競賽仍吸引不少民眾參與，社區也力推明星加工產品「牛奶蘿蔔」，滋味甘甜不死鹹。
上林社區總幹事曾宏煇說，上林社區在二期稻作收成後，便會開始種植蘿蔔等短期輪耕作物，經逐年推廣，上林社區蘿蔔逐漸打開知名度，也連續6年舉辦蘿蔔美食推廣活動，現場製作客家蘿蔔粄，不少小朋友第一次體驗，學著將蘿蔔乾包入麵團內塑型。
社區近年也創新研發蘿蔔加工產品「牛奶蘿蔔」，由蘿蔔、牛奶、糖、醋醃製而成，成為社區活化蘿蔔產業的指標。今天活動現場也不少遊客好奇「牛奶蘿蔔滋味如何」，有民眾形容牛奶蘿蔔略帶甘甜，但不會死鹹，滋味相當特別。
新竹縣長楊文科今天也到場參與，肯定上林社區致力推廣在地蘿蔔產業，不僅開發蘿蔔相關產品外，也透過蘿蔔節推廣活動，讓更多人認識當地生活與農產，也期望社區繼續規畫多元的蘿蔔相關農事與加工體驗活動，同時結合客家特色，創造農村亮點。
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