鄭文燦為山坡地水保罕見扮黑臉 但...表情超Q

萬聖節過了，但桃園市長鄭文燦為宣導山坡地水土保持重要性，親自下海敷面膜，扮起另類黑臉，模樣十分吸睛。

水務局表示，市長所扮的黑臉是正義凜然的包青天，另一方面也是藉由面膜保水保濕的寓意，告訴民眾山坡地跟臉部一樣柔嫩脆弱，需要細心呵護，萬一保養沒做好，很容易引發災害。

鄭文燦表示，多數山坡地坡度陡峭、地質脆弱，加上地震、暴雨集中及人為恣意開發，使得崩塌、地滑、土石流等天然災害頻繁，如果坡地保護沒做好，就會加速破壞環境。