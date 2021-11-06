鄭文燦為山坡地水保罕見扮黑臉 但...表情超Q
萬聖節過了，但桃園市長鄭文燦為宣導山坡地水土保持重要性，親自下海敷面膜，扮起另類黑臉，模樣十分吸睛。
水務局表示，市長所扮的黑臉是正義凜然的包青天，另一方面也是藉由面膜保水保濕的寓意，告訴民眾山坡地跟臉部一樣柔嫩脆弱，需要細心呵護，萬一保養沒做好，很容易引發災害。
鄭文燦表示，多數山坡地坡度陡峭、地質脆弱，加上地震、暴雨集中及人為恣意開發，使得崩塌、地滑、土石流等天然災害頻繁，如果坡地保護沒做好，就會加速破壞環境。
水務局長劉振宇也打趣地說，山坡地開發須提申請計畫，即使是自家山坡地也不能隨便亂挖。如果民眾沒有先申請，真的黑臉就會找上門，屆時恐面臨6萬到30萬元罰金，若不清楚相關規定，水務局每周一、四上午有提供諮詢，歡迎多加利用。
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